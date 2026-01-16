Previsión meteorológica para este viernes, 16 de enero: cielos nubosos y temperaturas mínimas en ascenso

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 16 de enero, cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, más probables en el interior.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente oeste, tendiendo a suroeste moderados con intervalos fuertes en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.