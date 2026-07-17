Previsión meteorológica para este viernes, 17 de julio: avisos naranja y amarillo por altas temperaturas

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 17 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste y el Altiplano, sin descartar tormentas secas ocasionales.

Las temperaturas mínimas registrarán descenso en el Noroeste, y ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso en el Campo de Cartagena, con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

La Aemet ha establecido aviso naranja por altas temperaturas en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el campo de Cartagena y Mazarrón, y amarillo en el Altiplano y Noroeste, de 13.00 a 21.00 horas.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 37 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 40 de máxima en Lorca; 23 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 27 de mínima y 42 de máxima en la ciudad de Murcia.