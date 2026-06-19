Previsión meteorológica para este viernes, 19 de junio: cielos poco nubosos y máximas en ascenso

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 19 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios y las máximas irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y moderados de componente este en el litoral.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.