Previsión meteorológica para este viernes, 19 de septiembre: temperaturas máximas en descenso y cielos nubosos

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 19 de septiembre, intervalos de cielos nubosos, disminuyendo a poco nubosos por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el Altiplano y registrarán pocos cambios en el resto, y las máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde, con intervalos moderados.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.