Previsión meteorológica para este viernes, 20 de marzo: chubascos ocasionales en el interior y máximas en descenso

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 20 de marzo, cielos cubiertos acompañados de chubascos ocasionales, más intensos y probables en el interior durante la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios, y las máximas en descenso, más acusado en el interior. Los vientos soplarán entre flojos y moderados del noreste, con intervalos fuertes en el litoral.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.