Previsión meteorológica para este viernes, 22 de mayo: cielos despejados y temperaturas en ascenso

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 22 de mayo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ligero ascenso o con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.