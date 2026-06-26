Previsión meteorológica para este viernes, 26 de junio: temperaturas estables y cielos poco nubosos o despejados

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 26 de junio, cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables en régimen de brisas, ocasionalmente moderados en el interior por la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.