Previsión meteorológica para este viernes, 29 de mayo: cielos despejados y temperaturas en ascenso

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 29 de mayo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, soplando a moderados del sur en las horas centrales del día.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.