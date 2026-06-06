El primer encuentro del foro 'Conexión Myrtea' reúne a 30 directivos de 20 empresas en Murcia

La sesión inaugural del foto se celebró bajo el título 'Ecosistema Campus Myrtea: donde la empresa, talento y experiencia se conectan' - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer encuentro de 'Conexión Myrtea' reunió en Murcia a 40 asistentes, entre ellos 30 directivos de 20 empresas, con una capacidad conjunta cercana a los 12.000 empleos y un perímetro económico de casi 600 millones de euros.

La dimensión de la convocatoria sitúa a este nuevo foro empresarial en el foco de la economía regional, por la relevancia de los perfiles reunidos y por la capacidad de decisión, influencia y colaboración concentrada en una misma mesa.

La sesión inaugural, celebrada bajo el título 'Ecosistema Campus Myrtea: donde la empresa, talento y experiencia se conectan', se planteó como algo más que un encuentro empresarial al uso. El objetivo del formato es generar un espacio de conversación útil entre perfiles directivos y empresariales para favorecer relaciones con recorrido, detectar intereses compartidos y facilitar iniciativas que puedan traducirse en colaboración real dentro del tejido productivo murciano.

En esta primera edición participaron Carlos Peña, gerente de Myrtea desde CBRE; Eduardo Torrano, director de XTART Murcia; Alfredo García-Marcos, CEO de VETTER Hospital Veterinario; Carlos Pamies, responsable de la oficina de Murcia en la Dirección Industrial Sureste de PreZero; y Sirio Marín, presidente y cofundador de La Boca Te Lía.

La mesa estuvo moderada por José Hernández, CEO de Agencia 2VM. La combinación de perfiles permitió reunir en un mismo foro visiones ligadas al sector inmobiliario, la formación, la salud, la sostenibilidad, los servicios y la restauración organizada.

Uno de los ejes del encuentro fue la necesidad de que la conversación empresarial en la Región de Murcia avance desde el diagnóstico hacia espacios donde puedan activarse decisiones, cooperación y proyectos compartidos. Esa idea atraviesa el planteamiento de 'Conexión Myrtea': reunir a actores con capacidad real de ejecución para que la relación entre empresa, talento, servicios y experiencia no se quede en el discurso.

La puesta en marcha del foro coincide, además, con la evolución de Campus Myrtea hacia un modelo más amplio, con la disponibilidad de oficinas para actividad empresarial, oferta formativa, restauración, servicios y espacios de relación.

En ese contexto, este nuevo ciclo de encuentros aspira a reforzar la conexión entre compañías, necesidades de empleabilidad, generación de oportunidades y colaboración entre sectores que ya conviven en el propio campus.

Durante la sesión también quedó sobre la mesa el valor estratégico de conectar formación y empresa en un momento en el que muchas compañías demandan perfiles preparados para incorporarse con rapidez al mercado laboral. Esa relación entre talento, cualificación y tejido productivo aparece como una de las líneas con más recorrido del foro, junto al intercambio de experiencias sobre sostenibilidad, especialización, crecimiento y gestión empresarial.

Con este arranque, Conexión Myrtea se presenta como un formato periódico de encuentro ejecutivo con vocación de continuidad en la Región de Murcia. La intención es consolidar un espacio selectivo en el que empresas, directivos y agentes estratégicos puedan compartir agenda, explorar alianzas y abrir conversaciones con impacto económico y empresarial más allá del propio evento.