Prisión para la joven detenida en el barrio de Recimil, en Ferrol, por financiar y enaltecer el terrorismo yihadista

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

El juez de la Audiencia Nacional ordena prisión provisional para la mujer detenida en Ferrol

FERROL/MURCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Plaza 6 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha puesto este viernes en libertad provisional con medidas cautelares al hombre detenido este pasado martes en Cartagena en una operación contra el yihadismo. Sin embargo, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la joven detenida en el barrio de Recimil, en Ferrol, por su presunta implicación en una red de apoyo al terrorismo yihadista.

Según han confirmado fuentes jurídicas, a la arrestada se le atribuyen los presuntos delitos de financiación del terrorismo, autoadoctrinamiento y enaltecimiento.

La decisión judicial se ha adoptado a instancias de la Fiscalía tras la comparecencia de los detenidos en la sede judicial en Madrid. La investigación, liderada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se saldó con un segundo arrestado en Cartagena (Murcia), ciudad donde la joven reside habitualmente.

La operación incluyó el registro domiciliario tanto en la localidad ferrolana, el pasado martes, 20 de enero, en un edificio situado en el número 4 de la calle Ortigueira, como en la murciana, donde los agentes recabaron material para la causa.

La investigación apunta a que la joven no solo habría consumido propaganda radical para su propio adoctrinamiento, sino que habría dado un paso más allá en la estructura operativa.

Así, se la investiga por el envío o gestión de fondos destinados a estructuras terroristas, así como la difusión pública de contenidos que justifican las acciones de grupos yihadistas, además de autoadoctrinamiento, un proceso de radicalización a través de la red y consumo de material violento.