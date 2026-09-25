Prisión provisional para un detenido por tres robos con violencia cometidos en Murcia

Archivo - VÍDEO:Sucesos.-Detenido mientras forzaba vehículos estacionados en un concesionario de la carretera de Alicante (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con violencia, uno de lesiones y otro de tenencia ilícita de armas, por su presunta participación en tres robos cometidos en distintos establecimientos de Murcia.

La investigación se inició tras el primer robo, ocurrido el pasado 12 de septiembre en un supermercado de San José de la Vega, donde el presunto autor habría utilizado un arma corta para intimidar a una víctima y sustraer el cajón de la caja registradora.

En los días posteriores se produjeron otros dos robos con violencia con un 'modus operandi' similar. Uno de ellos tuvo lugar en un establecimiento de alimentación asiático situado en Santiago el Mayor, donde el detenido habría efectuado cinco disparos con una pistola de aire comprimido que impactaron contra el propietario, uno de ellos en las inmediaciones de un ojo, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, según ha informado la Policía Nacional.

El tercer robo se produjo en un salón de juegos de La Alberca, donde el presunto autor habría sustraído el dinero de la caja registradora tras amenazar a una trabajadora.

Los investigadores del Grupo de Homicidios y Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia realizaron diversas gestiones, entre ellas el visionado de las cámaras de seguridad y la toma de declaración a testigos y víctimas, que permitieron identificar al presunto responsable.

Tras su identificación, los agentes establecieron un dispositivo para localizarlo y detenerlo, actuación que se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre en La Alberca. En el registro de su domicilio fueron intervenidas prendas de ropa que presuntamente habría utilizado durante la comisión de los hechos.

El detenido, al que se le imputan tres delitos de robo con violencia, uno de lesiones y otro de tenencia ilícita de armas y a quien le constan detenciones anteriores por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.