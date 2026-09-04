Prisión provisional para los dos detenidos tras interceptar una patera en Cabo Cope, Águilas

LORCA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La magistrada de la plaza 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos detenidos tras la interceptación de una patera a la altura de Cabo Cope, en Águilas.

Ambos están siendo investigados en un procedimiento abierto por los delitos de piratería, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños, contrabando, transporte de sustancias explosivas y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Fue este pasado miércoles cuando la Guardia Civil interceptó en alta mar, a la altura de Cabo Cope, una embarcación con dos motores y 20 garrafas de gasolina a bordo y detuvo a sus dos patrones. La intervención se llevó a cabo tras una persecución en alta mar y contó con un amplio dispositivo por tierra, mar y aire, según informó la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.