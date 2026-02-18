El proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles de Cartagena comienza el lunes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Las Escuelas Infantiles Municipales de Cartagena abren el plazo de renovación, traslados y nuevos ingresos de las 1.010 plazas que ofertan el 23 de febrero y hasta el 12 de marzo. Un trámite que deberá hacerse de forma online a través de la web municipal para optar a una de las 1.000 plazas gratuitas que ofrece el Ayuntamiento para el curso 2026-2027 y que se pueden encontrar en https://educacion.cartagena.es/

El concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, ha destacado qeu todas las plazas que se ofertan son gratuitas y, además, se incorpora una nueva escuela infantil, la del Parque de la Rosa (Ciudad Jardín). Algo que el edil ha calificado como "histórico" al sumar el municipio 12 escuelas infantiles municipales, reforzando la presencia en barrios y diputaciones.

Estas escuelas se encuentran en lugares como La Palma, Pozo Estrecho, La Ajorra, Vista Alegre, El Algar, Los Mateos, Villalba, Virgen de la Caridad, Centro, Barrio Peral, Barrio de La Concepción, o la nueva de Ciudad Jardín, según han informado desde el Consistorio.

El edil también ha resaltado que las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Cartagena "son un referente a nivel regional, tanto por las instalaciones como por el amplio horario de apertura como por la calidad del servicio que se presta en ellas, con una distribución mínima de tres profesionales cada dos aulas". Los centros disponen de servicio de comedor, en el que la comida se elabora diariamente, con menús equilibrados, adaptados a las diferentes edades y necesidades del alumnado.

"Hay un gran equipo que en todas ellas: 120 personas, maestras y técnicos de educación infantil, que están capitaneadas por las directoras y también por la responsable de escuelas infantiles", ha recalcado Jáudenes.

Las Escuelas Infantiles Municipales (EEIIMM) de Cartagena, son centros educativos públicos gestionados directamente por el Ayuntamiento de Cartagena, que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, a menores comprendidos entre los 4 meses y los 3 años de edad.

PUERTAS ABIERTAS PARA CONOCERLAS HASTA EL 19 DE FEBRERO, CON CITA PREVIA

Las Escuelas Infantiles Municipales han organizado jornada de puertas abiertas para que las familias puedan conocer, de cara a la matriculación de sus menores, las instalaciones, el proyecto educativo que desarrollan y el equipo de profesionales que forman parte de las mismas.

Para realizar la visita a las escuelas, que serán los días 17,18 y 19 de febrero, de 16.00 a 18.00 horas, será necesaria cita telefónica, que se podrá pedir en los siguientes centros: EIM: Bambi: 637255837, EIM: Bº Peral: 637235455, EIM: La Aljorra: 637255276, EIM: La Concepcion: 637256914, EIM: La Milagrosa: 637235534, EIM: La Palma: 637256831, EIM: San Isidoro (Los Mateos): 637255926, EIM: Pozo Estrecho: 637255761, EIM: Villalba: 637256834, EIM: Virgen de la Caridad: 637255376, EIM: Vista Alegre: 637256019.

CALENDARIO

El plazo de presentación de solicitudes de traslado permanecerá abierto del 23 al 27 de febrero de 2026. En esas mismas fechas, del 23 de febrero al 6 de marzo, podrán presentarse las solicitudes de renovación de plazas y las solicitudes de bonificación de tarifas de precios. Asimismo, el periodo para las solicitudes de nuevo ingreso y de bonificación de tarifa de precios se extenderá del 23 de febrero al 12 de marzo de 2026, ampliándose hasta el 8 de mayo en el caso de menores nacidos entre el 6 de marzo y el 30 de abril de 2026.

La publicación del listado de solicitudes incompletas y excluidas está prevista para el 13 de abril de 2026, abriéndose el plazo de subsanación del 14 al 27 de abril. El 14 de mayo se hará público el listado provisional de admitidos, en lista de espera y no admitidos, así como el listado provisional de tarifas, mientras que el periodo de reclamaciones se desarrollará del 15 al 21 de mayo. El listado definitivo, junto con la relación final de tarifas, se publicará el 4 de junio de 2026, y la formalización de matrícula deberá realizarse del 5 al 19 de junio.