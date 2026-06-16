La producción de IGP Melocotón de Cieza prevé superar los 4 millones de kilos en la campaña de 2026

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la presentación de la campaña 2026 de la IGP Melocotón de Cieza - CARM

CIEZA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Melocotón de Cieza estima superar los cuatro millones de kilos de producción durante la campaña de 2026, según lo ha trasladado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la presentación de una campaña que destaca por el incremento de su superficie cultivada y del censo de productores adheridos.

En concreto, el terreno inscrito ha pasado de las 60 hectáreas del ejercicio anterior a un total de 136,6 hectáreas, mientras que el número de agricultores adscritos se ha duplicado hasta situarse en 61 profesionales, según ha informado la Comunidad.

El presente ejercicio será, además, el primero en el que la marca de calidad europea amparará un total de cinco variedades de fruta. A los tradicionales cultivos de Baby Gold 6 y Romea se suman este año las variedades Levante 45, Grocivac y Manolito.

Según ha explicado el consejero, esta ampliación técnica y el consiguiente aumento productivo refuerzan el potencial de crecimiento de la marca, además de multiplicar las opciones de comercialización en los mercados de un alimento emblemático para la fruticultura autonómica.

RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2023

La IGP Melocotón de Cieza, que obtuvo su reconocimiento oficial e inscripción en el registro de la Unión Europea en 2023, cuenta actualmente con el respaldo de grandes empresas productoras y comercializadoras locales como Alimer, Thader Cieza, La Vega de Cieza, Pitiso y Distinet.

Este sello de calidad actúa como garante del origen geográfico del producto, potenciando su valor añadido frente a la competencia del mercado nacional e internacional.

El municipio de Cieza se consolida como la principal zona productora de melocotón de todo el continente europeo.

La localidad cuenta con una infraestructura agrícola que abarca cerca de 5.900 hectáreas de regadío dedicadas en exclusividad a este frutal, cuya actividad genera un volumen de producción global que ronda habitualmente los 180 millones de kilos al año.