La producción de la industria regional cierra 2025 como la cuarta con más crecimiento de España

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La producción de la industria regional registró en diciembre un crecimiento del 6,3 por ciento en términos interanuales, según los datos sobre el Índice de Producción Industrial (IPI) hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

La cifra duplica ampliamente la media nacional, que se situó en el 2,8 por ciento, y es la más alta de una comunidad uniprovincial y la cuarta en términos generales, solo superada por Castilla y León, Canarias y Galicia.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, destaca que este dato "consolida a la Región en una posición de privilegio, a pesar del descenso que registran hasta nueve comunidades autónomas en este índice", y añadió que la estadística "consolida a la industria como un pilar fundamental de nuestra economía".

Miralles ha asegurado que el Plan Industrial, presentado el lunes, "va a seguir reforzando la competitividad y sostenibilidad del sector para poder seguir manteniendo este crecimiento".

El dato positivo en términos interanuales se refuerza tanto con el índice general para el pasado diciembre, que alcanzó los 97,477 puntos, por encima de la media nacional de 95,377; como por la variación media en lo que va de año, que se situó en un punto, por encima de los datos de comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o la Comunidad Valenciana.

El director general ha resaltado también en que "este crecimiento que se consolida es fruto del esfuerzo conjunto entre la administración, empresas y sector, una alianza que se refuerza con el Plan Industrial, que fortalecerá más nuestras capacidades productivas", subrayó Miralles.

El responsable de Industria señala que el Plan Industrial "es ya la hoja de ruta a través de la cual reforzaremos la competitividad, la sostenibilidad y resiliencia del tejido productivo murciano en los próximos años".

El Índice de Producción Industrial mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción. El INE lo elabora a través de una encuesta nacional a más 11.500 establecimiento industriales y comprobando más de 1.100 productos.