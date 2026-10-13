El programa 'Comemos Juntos' ofrece a adolescentes de Murcia comedor y apoyo educativo durante el curso escolar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adolescentes murcianos que, por motivos laborales de sus familias pasan las horas del mediodía solos en casa, dispondrán este curso de un recurso de acompañamiento en el Centro de Conciliación Juan Carlos I a través del programa 'Comemos Juntos', que ofrece a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato servicio de comedor con menús saludables y equilibrados, así como actividades socioeducativas.

La iniciativa tiene como objetivo favorecer la conciliación y cuenta con 25 plazas, al tiempo que se desarrolla de lunes a viernes, entre las 14.30 y las 17.00 horas. Así, el programa se articula como un proyecto socioeducativo, en el que jóvenes que permanecen solos durante este tramo del día compartirán diariamente una comida equilibrada en un entorno de convivencia y contarán posteriormente con dos horas de actividades orientadas a reforzar hábitos de vida saludables, habilidades sociales, autonomía personal y rutinas de estudio, según han informado desde el Consistorio.

"La adolescencia es una etapa clave para la adquisición de hábitos relacionados con la alimentación, la salud y el bienestar. Por ello, Comemos Juntos contribuye a garantizar una alimentación equilibrada, así como educación nutricional, convivencia y actividades socioeducativas adaptadas a las necesidades de los participantes", ha explicado la concejala de Bienestar Social, Pilar Torres.

De este modo, los menús estarán adaptados a la edad y a las necesidades nutricionales de los participantes, atendiendo a una etapa especialmente importante para el crecimiento y el desarrollo. Además de la comida diaria, los jóvenes participarán en talleres y dinámicas relacionadas con la educación para la salud, la alimentación equilibrada, el consumo responsable y la adquisición de hábitos que contribuyan a su bienestar físico y social, dirigidos por profesionales especializados.

'Comemos Juntos', que cuenta con la colaboración de Columbares, toma como referencia un programa impulsado por la Fundación Probitas que se desarrolla desde hace años en distintos territorios y que utiliza la alimentación como punto de partida para trabajar aspectos educativos, sociales y de salud entre adolescentes y jóvenes.