El programa municipal de Murcia VIBRA cierra su primera edición con un millar de participantes

Participantes del programa municipal de Murcia VIBRA - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un millar de menores de entre 7 y 16 años han participado en la primera edición de la Escuela de Verano VIBRA, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia para promover hábitos de vida saludables, prevenir conductas adictivas y facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

Las 12 escuelas semanales, programadas entre el 23 de junio y el 31 de julio, completaron la totalidad de las plazas ofertadas en distintos espacios municipales para facilitar la descentralización y acercar esta nueva iniciativa a los vecinos de distintos puntos del municipio. En total, se desarrollaron 72 sesiones distribuidas en cinco modalidades: baile, ajedrez, pintura, cómic manga y ocio natural.

El programa, impulsado por el Servicio Municipal de Salud dentro del Plan Municipal sobre Adicciones, ha ofrecido una alternativa de ocio educativo dirigida a menores de entre 7 y 16 años, basada en una metodología activa, participativa e inclusiva orientada al desarrollo de habilidades personales y sociales, la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia.

"La excelente acogida de esta primera edición demuestra que es posible ofrecer a niños y adolescentes alternativas de ocio atractivas que, además de divertir, educan en hábitos de vida saludables y refuerzan factores de protección frente a las conductas adictivas", ha destacado la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

Asimismo, ha señalado que "VIBRA confirma la importancia de poner a disposición de nuestros niños y jóvenes actividades y opciones de ocio para que puedan disfrutar de su tiempo libre aprendiendo, relacionándose y desarrollando competencias personales en un entorno seguro y saludable".

Las actividades han tenido lugar en diferentes espacios municipales. Para ello, ha contado con la colaboración de las concejalías de Educación y Atención a la Ciudadanía, Talento Joven y Espacios Públicos y Deportes, lo que ha permitido ampliar la oferta y aprovechar diferentes equipamientos municipales para acercar esta propuesta de ocio saludable a barrios y pedanías del municipio.

En concreto, los talleres de baile se han desarrollado en el Espacio Joven de El Palmar, donde los participantes han trabajado la expresión corporal, la coordinación y el trabajo en equipo. Los cursos de ajedrez, impartidos en la Biblioteca de El Palmar y el Centro Juvenil 585 metros cuadrados, han permitido reforzar habilidades como la concentración, la planificación y la toma de decisiones mediante dinámicas lúdicas adaptadas a cada grupo de edad.

Por su parte, los talleres de cómic manga, celebrados en la Biblioteca de Santiago el Mayor, han acercado a los jóvenes a la ilustración, la narrativa gráfica y el diseño de personajes, mientras que los de pintura, en la Biblioteca de Beniaján, han fomentado la creatividad y la experimentación con distintas técnicas artísticas.

La programación se ha completado con las actividades de Vibra Ocio Natural, en el Espacio Juvenil La Nave, donde los participantes han disfrutado de propuestas relacionadas con la naturaleza, la educación ambiental, el ocio activo y el conocimiento del entorno mediante experiencias prácticas y actividades al aire libre.

VALORACIÓN POSITIVA DE LAS FAMILIAS Y PARTICIPANTES

La evaluación realizada por el Ayuntamiento refleja un elevado grado de satisfacción entre las familias participantes. Así, del total de encuestados, el 97,2 por ciento valora como alta o muy alta la satisfacción de sus hijos con las actividades desarrolladas, mientras que el 98,6 califica como buena o muy buena la labor realizada por el equipo de monitores, destacando su implicación, profesionalidad y capacidad para dinamizar las actividades.

Además, el 83,1 por ciento de las familias considera que la Escuela de Verano VIBRA cumple su objetivo de fomentar el ocio saludable como herramienta de prevención de las adicciones. No se ha registrado ninguna valoración negativa.

La valoración global del programa alcanza igualmente resultados muy positivos, ya que el 98,6 por ciento de las familias califica la iniciativa como buena o muy buena y el cien por cien afirma que volvería a inscribir a sus hijos e hijas en próximas diciones, un indicador que pone de manifiesto la confianza depositada en este nuevo recurso municipal.

La Escuela de Verano VIBRA se enmarca en la estrategia municipal de promoción de la salud y prevención de adicciones que desarrolla el Ayuntamiento de Murcia durante todo el año, utilizando el ocio educativo como herramienta para fomentar estilos de vida saludables, fortalecer el bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y ofrecer alternativas positivas de tiempo libre durante los periodos vacacionales.