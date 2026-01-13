El programa Redes para el Tiempo Libre del Ayuntamiento de Murcia ofrece casi 40 actividades para jóvenes este trimestre

Presentación del programa de Redes para el Tiempo Libre del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edición de Redes para el Tiempo Libre del Ayuntamiento de Murcia correspondiente al primer trimestre de 2025 incluye un total de 38 actividades destinadas a jóvenes de 12 y 30 años, entre las que se incluyen talleres sobre customización de ropa, técnicas de dibujo, rutas culturales, baile y excursiones a la naturaleza.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha presentado este martes las nuevas actividades, que se desarrollará a lo largo de 10 fines de semana hasta el próximo 22 de marzo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Entre los talleres programados en los centros juveniles destacan los de destreza manual, como 'Crochet y customización de ropa. Personaliza tu look', que se llevará a cabo los sábados en el Espacio Joven 585m2. En estos talleres, los jóvenes se iniciarán en la costura, con un enfoque en la concienciación sobre el impacto económico, social y ambiental de la industria textil, y valorarán la reutilización de ropa usada como una forma de contribuir a la prevención de residuos.

También en el Espacio Joven 585m2 se continuará con el taller 'Cómic Manga', en el que los participantes aprenden las técnicas básicas del dibujo japonés de cómic, como la creación de personajes, el diseño de escenas y el uso de la narrativa visual. Igualmente continuará desarrollándose los talleres de lengua de signos, guitarra y pintura creativa los viernes y sábados.

Además, el baile y la música tendrán un papel destacado en esta edición con el taller de 'K-pop', baile popular coreano y estilo musical de gran aceptación entre los jóvenes, programado los viernes en el espacio joven La Nave.

Se incorporan a la programación otros talleres como tenis de mesa, GAP, esgrima, una ruta cultural por la Murcia histórica el 6 de marzo, entre otros, que ofrecen a los jóvenes variedad de opciones para desarrollar nuevas habilidades.

Como en ediciones anteriores, Redes programará, en colaboración con el Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia (UMU), las actividades de salsa, bachata y teatro, muy demandadas por los universitarios.

Dado al éxito de las actividades de escape, se han programado dos actividades de 'escape room', el domingo 18 de enero y el domingo 22 de febrero en Escape Play, así como una actividad de realidad virtual el domingo 15 de febrero en Mistery Motel.

Además, se llevará a cabo una observación astronómica el 30 de enero, en la que los jóvenes murcianos tendrán la oportunidad de observar el cielo nocturno a través de telescopios en el Cuartel de Artillería, a partir de las 19.00 horas.

Como en otras ocasiones, esta programación incluye dos actividades que promueven la integración social, el respeto y la diversión y fomentan la igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo, como son el campeonato inclusivo de tenis de mesa en el Círculo Cultural de El Palmar y el campeonato de petanca inclusiva en el barrio de San Basilio.

AVENTURA Y NATURALEZA

En cuanto a las actividades de aventura y naturaleza se destaca la actividad de espeleología en la Sima de la Sabina en Cieza el 31 de enero, el taller de orientación en la naturaleza el domingo 15 de marzo, el descenso con cuerdas en las Cueva de Neptuno el sábado 21 de marzo en el Portús, Vía Ferrata Redován K2 el sábado 14 de marzo, escalada deportiva en el Valle el sábado 7 de marzo y Barranco Cucales en Alicante el domingo 8 de febrero.

Además, se organizará una jornada de paintball tanto el 7 de febrero como el 1 de marzo en Puente Tocinos.

Para participar en las actividades es necesario tener entre 12 y 30 años, residir en el municipio de Murcia y rellenar el formulario de inscripción disponible en la web 'www.redestiempolibremurcia.es'.

Para más información, se puede consultar la citada web, escribir al correo electrónico 'redesmurcia@salzillosi.com', seguir las redes sociales @redesmurcia en Instagram y @REDESMURCIA1 en 'X' o llamar al '968 112 050'.