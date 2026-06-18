El programa 'Este verano elige Archena' ofrecerá alternativas de ocio, deporte y cultura

Presentación de 'Este verano elige Archena' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha puesto en marcha una nueva edición del programa estival 'Este verano elige Archena', una agenda de actividades que se desarrollará del 1 al 31 de julio, con propuestas para todos los públicos y distribuidas a lo largo de toda la semana.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha presentado el programa afirmando que "este proyecto consolida a Archena como un referente de ocio, deporte y cultura en verano, con actividades pensadas para disfrutar de nuestros espacios públicos, dinamizar la vida social y ofrecer alternativas atractivas tanto a vecinos como a visitantes".

"Queremos que Archena se viva en la calle, que nuestros vecinos redescubran su municipio y que quienes nos visitan encuentren una oferta diversa, saludable y participativa. Este verano, Archena vuelve a ser el mejor plan", ha señalado la regidora.

En la presentación ha acompañado a la alcaldesa, Isabel María Martínez, concejala de Turismo, junto a parte del equipo de Gobierno.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Desde el 1 de julio, la programación estival de Archena ofrecerá cada día de la semana una propuesta diferente, con actividades diseñadas para todos los públicos y orientadas a fomentar el deporte, la cultura, la convivencia y el ocio al aire libre.

Los lunes estarán dedicados a las Noches Deportivas, con jornadas deportivas nocturnas organizadas en colaboración con los gimnasios de Archena. Estas sesiones incluirán actividades físicas abiertas a todos los niveles, promoviendo la práctica deportiva en un entorno accesible y participativo.

Los martes se celebrarán los encuentros de Social Running, una iniciativa pensada para la iniciación al running, la convivencia entre participantes y la promoción de hábitos de vida saludables en un ambiente distendido.

Los miércoles estarán protagonizados por las Rutas Nocturnas Temáticas, recorridos guiados que permitirán descubrir Archena desde una perspectiva diferente, combinando historia, curiosidades y experiencias culturales al anochecer.

Los jueves se desarrollarán las Noches del Museo, veladas culturales con música y un ambiente especial en los jardines del museo, donde la cultura se vivirá al aire libre en un entorno singular.

Los viernes estarán dedicados a las Cenas al Raso en Archena Río, una experiencia gastronómica en la nueva zona de Archena Río, que permitirá disfrutar de cenas al aire libre en un entorno único.

Finalmente, los sábados acogerán las Noches de Barrios, con conciertos y actuaciones musicales en distintos puntos del municipio, como Las Arboledas, El Otro Lao, La Algaida y la Plaza Primero de Mayo, acercando la programación cultural a todos los barrios.

Todas las actividades se desarrollan principalmente en la nueva zona de Archena Río, excepto las Noches del Museo, que tendrán lugar en los jardines del museo municipal. El programa cuenta con la colaboración de asociaciones locales, gimnasios, entidades culturales y colectivos del municipio.

La programación completa puede consultarse en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Archena.