El proyecto de deporte inclusivo 'Sin Límites 26' propone un recorrido senderista por el sur de Menorca

Presentación del proyecto de deporte inclusivo 'Sin Límites 26' en su edición de 2026 - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El proyecto de deporte inclusivo 'Sin Límites 26' promovido por el Ayuntamiento de San Javier y la Asociación Aidemar, entre otros, cambia este año la montaña por el senderismo con un recorrido por los senderos del sur de Menorca en tres etapas y un total de 100 kilómetros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Deportes de San Javier, Sergio Martínez, ha acompañado a Pedro Javier Sánchez, del Club Deportivo Aidemar, y a Nicolás Zapata, del Club Chotacabras, del municipio, en el acto de presentación de la nueva edición del proyecto.

La edición de 2026, que, como las anteriores, cuenta con participantes con y sin discapacidad, arrancará con las etapas previas, que sirven de preparación y que comenzarán este domingo, 25 de enero, con una caminata entre Santiago de la Ribera y El Mojón.

En febrero espera un recorrido de 16 kilómetros en la Sierra de Onil, en Alicante, mientras que en marzo, abril y mayo el destino será Cabo de Gata, en Almería, con tres etapas que irán de la playa de Los Muertos a Las Negras; de Las Negras a San José y de San José a Cabo de Gata.

Finalmente, del 6 al 8 de junio, los participantes se trasladarán hasta Menorca para hacer el '180º Sur', recorriendo en tres etapas un total de 100 kilómetros por los senderos del sur de la isla balear.

Para el Club Deportivo Aidemar, que promueve el deporte entre los usuarios del centro de la Asociación para la Integración del Discapacitado del Mar Menor, y para el club de montaña Chotacabras, el objetivo es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte y la superación.

Asimismo, se pretende disfrutar y valorar el medio ambiente, ser capaces de solventar las barreras que puedan presentar las distintas etapas y conseguir el reto final.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, ha agradecido a Aidemar y al club Chotacabras su esfuerzo para llevar a cabo esta iniciativa "tan exigente" y ha garantizado el apoyo y colaboración de su departamento.

El proyecto 'Sin Límites' cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Javier, la Asociación Aidemar, la Federación de Atletismo Región de Murcia-FAMU, Federación Murciana de Deportes para Discapacitados Intelecturales-FEDEMIPS y la Dirección General de Deportes, entre otros.