Un proyecto europeo impulsará en Murcia nuevos modelos de planificación urbana sostenible a través de IA

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la incorporación de Murcia a un proyecto europeo de innovación urbana para avanzar en planificación sostenible e inteligencia artificial, junto a otras once ciudades y entidades europeas.

Co.nTe (Co-creating Madeira's Climate-Adapted Future with Novel Technology Schemes) tiene como objetivo desarrollar soluciones innovadoras para optimizar la gestión del territorio y avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles.

"Co.nTe sitúa a Murcia dentro de las ciudades europeas que están diseñando cómo serán los territorios del futuro, combinando tecnología, sostenibilidad y participación ciudadana", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Murcia participa en este proyecto como ciudad de transferencia, incorporando conocimiento y experiencias europeas para adaptarlas al contexto local y reforzar su estrategia municipal de innovación urbana y transición verde.

En el marco de estas actuaciones, y conforme al desarrollo del proyecto, se prevé la organización y participación en actividades de formación, jornadas técnicas, encuentros de trabajo, acciones de sensibilización y difusión pública orientadas a acercar la innovación urbana y la adaptación climática a profesionales, entidades locales y ciudadanía.

El Ayuntamiento trabajará en la identificación de oportunidades de aplicación local de las soluciones desarrolladas, evaluando su viabilidad en el contexto municipal y sentando las bases para futuras actuaciones en materia de adaptación climática, innovación urbana y sostenibilidad territorial.

Además, colaborará con otras ciudades europeas como Venecia o Alba Iulia en el intercambio de conocimiento y aprendizaje, fortaleciendo la cooperación internacional y el posicionamiento de Murcia dentro de las redes europeas de innovación urbana.

Las actuaciones municipales comenzarán en el tercer trimestre de 2026 y se extenderán hasta 2029, incorporando metodologías innovadoras para mejorar la planificación urbana y la sostenibilidad territorial. Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea dentro del programa European Urban Initiative-Innovative Actions, y cuenta con un presupuesto global de 4,75 millones de euros financiado al 80 por ciento con fondos FEDER.