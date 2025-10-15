El proyecto LETHE de la UMU, nominado a los Open Education Awards for Excellence 2025

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Erasmus Plus LETHE (e-) 'Learning the invisible history of Europe', coordinado por la Universidad de Murcia (UMU), opta a los Open Education Awards for Excellence 2025, premio otorgado por la Open Education Global (OEGlobal), una organización internacional del ámbito de la educación en abierto, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Este proyecto internacional ha agrupado durante tres años a más de una treintena de investigadores europeos volcados en construir una innovadora plataforma para dar voz a historias usualmente ausentes en las páginas de los libros de texto y lecciones de historia como las de mujeres, niños o inmigrantes.

Este galardón reconoce anualmente a las ideas más rompedoras y con mayor impacto en la promoción del conocimiento de acceso libre, los recursos educativos abiertos y las prácticas inclusivas en la educación a nivel mundial.

La profesora de la UMU y coordinadora general de LETHE, Laura Arias, ha subrayado que "estar nominados como finalistas es ya una gran noticia, porque reconoce el enorme esfuerzo que todo el equipo ha realizado para crear materiales accesibles para la enseñanza de la historia".

Entre los 16 finalistas a la categoría 'What we share' se encuentran iniciativas provenientes de países como Canadá, EEUU, México, Sudáfrica, Alemania, Vietnam o Arabía Saudí. Los ganadores se anunciarán durante el 17 de octubre durante el webcast oficial de Open Education Global.