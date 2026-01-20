Un proyecto de la UE sitúa a Murcia en piloto urbano de referencia sobre gestión urbana inteligente

Presentación del proyecto 'Carmony' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia lidera el proyecto 'Carmony', una iniciativa financiada por la Comisión Europea que convierte a la ciudad en piloto urbano de referencia para el desarrollo y validación de soluciones avanzadas de movilidad inteligente, seguridad ciudadana y gestión urbana basada en datos.

El proyecto se articula alrededor de dos entornos piloto, uno urbano en Murcia y otro interurbano en Luxemburgo, lo que convierte a la capital murciana en la única ciudad donde se prueban y validan las soluciones urbanas del proyecto, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo han anunciado durante la presentación del proyecto los concejales de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, y Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y el catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Murcia (UMU) Antonio Skarmeta.

"'Carmony' es un ejemplo claro de cómo Murcia transforma la gestión pública y se anticipa a los retos de la ciudad", ha señalado Bernabé.

"Hablamos de movilidad, de seguridad y de capacidad de respuesta, con datos reales, en tiempo real y con herramientas que nos permiten probar soluciones antes de aplicarlas", ha destacado el concejal Guillén. Además, ha añadido que con 'Carmony' "Murcia consolida su modelo de ciudad inteligente".

Este proyecto colaborativo reúne a diez socios europeos, entre centros de investigación, empresas tecnológicas y administraciones públicas, y está coordinado por Virtual Vehicle Research GmbH.

TRES CASOS DE USO PARA MEJORAR LA CIUDAD EN TIEMPO REAL

En Murcia, el proyecto 'Carmony' se concreta en tres casos de uso orientados a optimizar la gestión urbana diaria y la capacidad de respuesta municipal.

El primero se centra en la optimización de la movilidad urbana, analizando el comportamiento de los vehículos y la gestión de rutas, accesos y desvíos mediante sistemas inteligentes y vehículos conectado, lo que permitirá mejorar la fluidez, reducir la congestión y facilitar los desplazamientos diarios, integrando distintas alternativas de movilidad.

El segundo aborda la gestión inteligente de incidencias en la vía pública, como accidentes o averías, mejorando la detección temprana, la reorganización de la circulación y la coordinación entre servicios municipales, reduciendo el impacto de estos episodios en la movilidad urbana.

Por último, el tercer ámbito se orienta a mejorar la respuesta ante emergencias, optimizando rutas y tiempos de actuación mediante la coordinación de la movilidad, servicios de emergencia y sistemas inteligentes, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y reducir los tiempos de respuesta.

El proyecto, con una duración de tres años, cuenta con un presupuesto global de 6,5 millones de euros, financiado por la Comisión Europea a través del programa 'Horizon Europe', por lo que no conllevará coste para las arcas municipales.