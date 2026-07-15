El PSOE acusa a Arroyo de "tener la cara muy dura" al denunciar la situación ferroviaria de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La senadora del PSOE Mariló Flores ha acusado a la presidenta del Partido Popular (PP) de Cartagena y alcaldesa del municipio, Noelia Arroyo, de "tener la cara muy dura" al denunciar la situación ferroviaria de la ciudad portuaria.

Flores ha señalado que cuando gobernaba el Partido Popular en España, "abandonó la ciudad y la condenó a unos trenes obsoletos, lentos y con continuas averías". Asimismo, ha denunciado que "la única aportación del PP fue pactar la llegada de la Alta Velocidad a la Región por Alicante, perjudicando gravemente los intereses de Cartagena", según han informado desde el partido.

En este sentido, ha remarcado que el secretario general del PSRM- PSOE, Francisco Lucas, ha afirmado que se va a restablecer el servicio en la línea Cartagena-Chinchilla "en cuanto terminen las obras en marcha, al mismo tiempo que el Gobierno de España sigue avanzando sin descanso para conectar Cartagena con el Corredor Mediterráneo".

Además, ha indicado que dos tramos de la nueva línea de Alta Velocidad entre Cartagena y Murcia están en obras y los dos restantes se encuentran en fase de proyecto.

Finalmente, ha señalado que, desde 2018, el Gobierno de España ha adjudicado más de 2.350 millones de euros para la modernización de la red ferroviaria de la Región, triplicando así la inversión respecto a la etapa anterior.