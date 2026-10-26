El PSOE acusa a López Miras y Page de utilizar el agua para "confrontar y obtener rédito electoral" - PSRM-PSOE

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha acusado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y al de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de utilizar el agua para "confrontar y obtener rédito electoral", pese a mantener posiciones diferentes sobre los trasvases, según ha informado la formación política.

"Son tal para cual. Les vale todo, hasta una rotura, para hacer demagogia con un asunto tan importante para la Región de Murcia", ha señalado Gadea, quien ha criticado las declaraciones de López Miras sobre el supuesto cierre del trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno central.

Gadea ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha declarado de emergencia las obras para reparar dos tramos del canal del Acueducto Tajo-Segura, dañados por las lluvias torrenciales. Según ha indicado, los trabajos, que contemplan la reparación integral de ambos tramos, ya han comenzado.

"Los datos desmontan el discurso de quienes intentan engañar a la ciudadanía: en el último año se han autorizado 522 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura, una de las cifras más altas de la historia", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, exigió desde el primer momento al Ministerio que destinara todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad en la infraestructura a la mayor brevedad.

"Frente al ruido y la confrontación de López Miras, Francisco Lucas seguirá trabajando con rigor para lo verdaderamente importante: garantizar agua para siempre en la Región de Murcia", ha concluido.