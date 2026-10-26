El PSOE de Cartagena acusa a Bernabé de carecer de "autoridad moral" para hablar de los plazos del AVE

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El concejal del PSOE de Cartagena Manolo Torres ha afirmado que el senador del PP Francisco Bernabé no tiene "ninguna autoridad moral" para hablar de los plazos de llegada de la alta velocidad a Cartagena y le ha reprochado sus anteriores previsiones sobre la conexión ferroviaria.

"Todos recordamos sus promesas de las uvas en la Plaza del Sol o cuando dijo siendo consejero de Fomento que el AVE llegaría a Cartagena en el año 2016. ¿Qué viene a contarnos ahora?", ha cuestionado Torres, en respuesta a las críticas de Bernabé al Gobierno central por la falta de una fecha para la llegada de la alta velocidad al municipio.

El edil socialista ha defendido que el Ejecutivo central está construyendo actualmente la línea de alta velocidad hacia Cartagena. En este sentido, ha señalado que hay dos tramos en obras, adjudicados por más de 260 millones de euros.

Asimismo, ha asegurado que la línea de Chinchilla se abrirá antes de que finalice el año, una vez terminadas las obras, y ha afirmado que este plazo se ha mantenido desde el primer momento.

"Frente a sus críticas están los hechos y las inversiones y eso no lo van a poder esconder", ha concluido Torres.