El PSOE critica que Murcia "sigue sucia" tras las fiestas y el PP está "desaparecido"

MURCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Murcia ha criticado que "casi una semana después de que concluyeran las Fiestas de Primavera, el centro de Murcia sigue ofreciendo una imagen de abandono inaceptable" mientras el PP está "desaparecido", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Tras realizar un recorrido por las zonas más afectadas del centro urbano, la edil del Grupo Socialista Carmen Fructuoso ha dicho haber podido comprobar "in situ" la situación de "suciedad, dejadez y falta de mantenimiento".

"Malos olores, orines, contenedores sucios, zonas verdes con residuos y un pavimento en mal estado evidencian la ineficacia del dispositivo de limpieza que Ballesta y los 14 concejales de Festejos", ha denunciado públicamente.

En este sentido, la edil de PSOE ha recordado que el equipo del PP local "proclamó a bombo y platillo que se había hecho un despliegue de limpieza histórico para estas fiestas", pero la realidad, según Fructuoso, "es muy distinta: la ciudad está sucia, deteriorada y da vergüenza".

"Es incomprensible que, habiendo subido impuestos como el IBI, la tasa de basura o el recibo del agua, se reduzcan servicios esenciales como la limpieza. Es una falta total de respeto a los murcianos", ha criticado.

Fructuoso ha insistido en que el problema "no es solo que no se limpie con agilidad después de las fiestas, sino que no se actúe con previsión". "Determinadas zonas donde se acumula mucha gente durante las celebraciones se han convertido en auténticos vertederos por la ausencia de medios. Esto demuestra una clara incapacidad de gestión y una preocupante falta de consideración hacia los vecinos", ha remarcado la edil del PSOE.

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista exigen al PP que "dé la cara, refuerce de inmediato los trabajos de limpieza y abandone la gestión propagandística. Murcia y sus pedanías no necesitan más promesas ni fotos, necesitan servicios públicos que funcionen y un municipio, sin distinciones por de ningún tipo, limpio los 365 días del año", ha finalizado Fructuoso.