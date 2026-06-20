El PSOE exige la dimisión inmediata de la consejera de Salud "tras demostrarse que mintió a la ciudadanía"

La viceportavoz socialista Marisol Sánchez - PSRM

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha exigido la dimisión inmediata de la consejera de Salud, Isabel Ayala, después de que "las últimas informaciones conocidas desmientan las declaraciones realizadas ayer en sede parlamentaria y vuelvan a evidenciar que el Gobierno regional ha estado faltando a la verdad desde el primer momento sobre la 'trama de las prótesis'".

Una trama que actuó a lo largo de 15 años en el Servicio Murciano de Salud, según la investigación que está llevando a cabo la UDEF de la Policía Nacional. Sánchez ha denunciado que la consejera "mintió a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia incluso en lo más básico y fundamental: el origen de la investigación".

Y es que, según las informaciones conocidas por hoy la socialista, "la trama no fue destapada por los mecanismos de control de la propia Administración regional, como ha sostenido el Gobierno autonómico, sino gracias al aviso anónimo de una enfermera, que fue quien alertó de las irregularidades".

"Cada nueva información desmonta la versión del Gobierno regional y acredita que conocía irregularidades que no quiso atajar. Primero dijeron que habían sido ellos quienes destaparon la trama y ahora se demuestra que fue la valentía y la responsabilidad de una profesional sanitaria la que permitió iniciar la investigación. Mintieron entonces y siguen mintiendo ahora", ha afirmado.

La dirigente socialista ha recordado que "no es la primera contradicción en la versión ofrecida por el Gobierno de López Miras". "Nos dijeron que no se había implantado ningún material caducado a pacientes y después se demostró que eso no era cierto. Nos dijeron que no se había utilizado material no homologado y también se ha acreditado que sí se utilizó. Nos dijeron que actuaron en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos y los correos internos del Servicio Murciano de Salud demuestran que conocían la existencia de estas irregularidades y no hicieron nada para impedirlas".

Para Sánchez, la consejera de Salud está "absolutamente deslegitimada" para seguir al frente de sus responsabilidades. "Debe dimitir de inmediato, tanto por su responsabilidad durante su etapa como gerente del Servicio Murciano de Salud mientras se desarrollaban los hechos investigados, como por haber faltado a la verdad públicamente ante la Asamblea Regional y ante toda la ciudadanía".

La viceportavoz socialista ha insistido en que el presidente regional "sigue sin dar explicaciones sobre uno de los mayores escándalos sanitarios que ha vivido la Región de Murcia en los últimos años". "Fernando López Miras continúa escondido y evitando asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido en el Servicio Murciano de Salud. No puede seguir mirando hacia otro lado mientras se conocen nuevos hechos que certifican la gravedad de este caso".

"López Miras tiene que explicar por qué su Gobierno permitió que esta trama se desarrollara durante años en el Servicio Murciano de Salud y por qué, en lugar de asumir responsabilidades, ha optado por ocultar información y faltar a la verdad", ha añadido.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que están sufriendo miles de personas. "Hay pacientes y familiares que todavía no saben si han sido afectados por estas prácticas. Viven con angustia e incertidumbre mientras el Gobierno regional sigue ocultando información y ofreciendo versiones contradictorias. Por eso exigimos máxima transparencia, información clara y todas las garantías para las personas afectadas".

"Lo más grave de todo es que han jugado con lo más importante que tiene cualquier ciudadano y ciudadana: su salud. Durante años actuaron con una sensación de impunidad inadmisible y ahora intentan ocultar la verdad a base de mentiras y excusas", ha señalado.

Sánchez ha reiterado las exigencias planteadas, ayer mismo, por el secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas: "La consejera debe pedir perdón a la ciudadanía, dar explicaciones a los pacientes y familiares afectados, presentar su dimisión y comparecer voluntariamente ante el juzgado antes de que la llame el juez".

Para finalizar, la viceportavoz socialista ha aseverado que "el PSOE llegará hasta el final, caiga quien caiga, para que se conozca toda la verdad y para que todos los responsables asuman las consecuencias de sus actos".

En este sentido, ha recordado que el PSRM-PSOE está personado en la causa que investiga esta presunta trama corrupta como acusación popular, además, ha pedido la comparecencia urgente del presidente López Miras para que dé explicaciones en la Asamblea Regional y ha solicitado la creación de una comisión de investigación específica sobre la 'trama de las prótesis' en el Parlamento autonómico.

"Por los pacientes afectados y por sus familias, no vamos a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades políticas y se garantice que algo así no vuelva a ocurrir nunca más en la sanidad pública de la Región de Murcia", ha concluido la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.