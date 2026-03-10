PSOE exige a Educación que convoque actos de adjudicación antes y después de Semana Santa para cubrir bajas docentes

El secretario de Educación del PSOE de la Región de Murcia, Antonio José Candel - PSOE

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación del PSOE de la Región de Murcia, Antonio José Candel, ha exigido a la Consejería de Educación que "rectifique esta planificación y convoque actos de adjudicación adicionales antes y después de Semana Santa para garantizar la cobertura inmediata de las bajas docentes".

Candel ha denunciado que "la mala gestión del Gobierno regional dejará durante semanas a numerosos centros educativos sin poder cubrir bajas de profesorado". "Todo esto debido a la ausencia de actos de adjudicación para sustituciones, tal y como han denunciado los sindicatos de docentes de la Región durante las últimas semanas", lamenta.

A su juicio, "esto va a provocar que colegios e institutos de la Región de Murcia permanezcan largos periodos sin profesorado sustituto, repercutiendo directamente en el desarrollo normal de las clases y en la atención al alumnado".

En este sentido, ha criticado la planificación y ha advertido de que cada baja docente que no se cubre "es tiempo de aprendizaje que pierde el alumnado". "No podemos normalizar que haya clases sin profesor durante días o incluso semanas", indica.

Además, ha dejado claro que "este problema se agravará, especialmente después de Semana Santa, cuando no está previsto convocar actos de adjudicación al coincidir con el festivo local en Murcia, a pesar de que en muchos municipios de la Región sí habrá actividad lectiva con normalidad".

Por ello, considera "incomprensible" que la Consejería "planifique los actos de adjudicación sin tener en cuenta que, en gran parte de la Región, sí habrá clases. Eso significa que muchos centros seguirán sin poder cubrir bajas, mientras el alumnado continúa asistiendo al aula".

Al respecto, Candel ha recordado que esta situación también afecta al profesorado interino, ya que "retrasar o impedir su incorporación puede provocar que algunos docentes no alcancen los 255 días de servicio necesarios para percibir las retribuciones del verano".

"Sin duda, esta forma de gestionar las sustituciones responde una vez más a una política de ahorro que se realiza a costa de la educación pública. El alumnado, el profesorado y los centros educativos merecen una planificación responsable que garantice que cualquier baja se cubra con rapidez", ha añadido.