El PSOE exige presupuesto, obras y calendario para acabar con el calor en los colegios públicos de Murcia

La Concejala Del Grupo Municipal Socialista En El Ayuntamiento De Murcia, Esther Nevado - PSOE MURCIA

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Nevado, defenderá en el Pleno de este mes una moción para instar al Consistorio y a la Consejería de Educación a actuar frente a las altas temperaturas en las aulas de los colegios públicos del municipio.

El texto de la iniciativa señala que buena parte de los colegios públicos de Murcia superan los 40 años de antigüedad. A juicio de los socialistas, esto "unido a la falta de inversiones y mantenimiento adecuado durante años, ha agravado las carencias en infraestructuras básicas, entre ellas la climatización de las aulas", han informado desde el partido.

Por ello, Nevado exige al Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma "que dejen de responder con medidas puntuales y pongan en marcha una planificación real que permita adaptar los centros educativos a unas temperaturas cada vez más elevadas y frecuentes".

La moción plantea elaborar informes sobre las instalaciones eléctricas y las condiciones térmicas de las aulas para conocer el estado real de los centros, identificar los casos más urgentes y establecer prioridades de actuación.

Asimismo, Nevado propone evaluar la eficiencia energética de los edificios escolares para planificar actuaciones sobre cubiertas, cerramientos, ventanas y zonas de sombra que ayuden a reducir el impacto del calor y mejorar el confort en las aulas.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Además, la edil del PSOE ha advertido de la desigualdad que esta situación está generando entre centros educativos. En algunos colegios, las familias han tenido que asumir el coste de instalar equipos de aire acondicionado mediante derramas, mientras que otros no han podido hacerlo.

"La educación pública no puede depender de la capacidad económica de las familias, por lo que no debería haber colegios de primera y de segunda en función de quién pueda pagar soluciones que tienen que garantizar las administraciones", ha subrayado Nevado, remarcando también que las altas temperaturas "no solo afectan al bienestar de quienes estudian y trabajan en los centros, sino al rendimiento académico y a la igualdad de oportunidades".

PRESUPUESTO Y CALENDARIO

Igualmente, la iniciativa reclama que los próximos presupuestos municipales y regionales incorporen una previsión económica específica para acometer las mejoras necesarias en infraestructuras eléctricas, eficiencia energética y climatización y el calor en las aulas.

"Si sabemos que los veranos son cada vez más largos y calurosos, los colegios públicos tienen que estar preparados. No podemos seguir normalizando que alumnado y profesorado soporten temperaturas que nadie aceptaría en otros espacios públicos", ha finalizado Nevado.