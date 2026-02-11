PSOE Murcia denuncia la antigüedad de los autobuses después de que uno se quedara sin frenos en Churra (Murcia)

Imagen del autobús - PSOE MURCIA

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha denunciado que en el municipio circulan autobuses de más de 20 años de antigüedad, una situación que, a su juicio, "pone en riesgo la seguridad de pasajeros, peatones y conductores".

El socialista ha hecho estas declaraciones después de que este fin de semana un autobús se quedara sin frenos mientras subía la cuesta de la Ladera, en la pedanía de Churra, informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"HABRÍA SIDO UNA DESGRACIA SI HUBIERA HABIDO MÁS TRÁNSITO"

Según han explicado desde el partido, el vehículo comenzó a desplazarse marcha atrás tras perder el sistema de frenado mientras subía una cuesta. En su interior solo viajaba el conductor, que logró detenerlo colisionando contra varios coches estacionados, han apuntado.

"El incidente no provocó heridos, afortunadamente, solo daños materiales, pero habría sido una desgracia si el autobús hubiera ido lleno o si hubiera habido más tránsito en la calle", ha señalado Ginés Ruiz.

"UNA FLOTA ENVEJECIDA Y MUY PREOCUPANTE"

Para el portavoz socialista, este episodio es la consecuencia de "una flota envejecida y obsoleta y un gobierno paralizado que no gestiona".

Así, ha señalado de que "el vehículo implicado tiene 20 años, muy por encima de los estándares razonables para garantizar la seguridad, fiabilidad y calidad del servicio, y no es un caso único".

A ello se suman, según Ginés Ruiz, averías recurrentes, vehículos que se quedan tirados y rampas de accesibilidad que no funcionan, afectando especialmente a personas con movilidad reducida.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha indicado que el contrato de transporte público "acumula años de demora en su renovación, lo que ha prolongado la vida útil de vehículos que deberían haber sido sustituidos". "No se puede hablar de movilidad del futuro cuando el presente es tan preocupante y lo que está en riesgo es la seguridad de las personas", ha afirmado.

El portavoz socialista ha criticado que desde el consistorio no haya habido "ni una nota de prensa, ni una explicación pública. Silencio absoluto ante un fallo que podía haber provocado una desgracia", ha denunciado.

Al respecto, ha lamentado que el equipo de Gobierno local "comparezca a diario para anunciar cualquier cosa y, por el contrario, evite dar explicaciones sobre problemas que afectan directamente a la seguridad de la gente".

"Quiero que el transporte público funcione. Es un objetivo sencillo, concreto y necesario", ha concluido Ginés Ruiz, insistiendo en que garantizar la seguridad y la calidad de los servicios públicos "debería ser una prioridad inmediata de cualquier equipo de Gobierno que se precio, no de uno que gobierna bajo un modelo agotado, sin gestión y de espaldas a la ciudadanía".