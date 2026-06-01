PSOE de Murcia denuncia ante la Inspección de Trabajo el calor "extremo" de hasta 30 grados en las aulas

Temperatura en el interior de un aula del colegio Santa María de Gracia - PSOE DE MURCIA

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Esther Nevado ha anunciado este lunes que denunciará ante la Inspección de Trabajo las temperaturas "extremas" que se registran en las aulas de colegios públicos del municipio, según ha informado el partido en un comunicado.

Según la edil, se trata de una situación que se repite "año tras año sin que el PP haya dado una solución".

Nevado ha señalado que la "gravedad" del problema ha quedado evidenciada por las declaraciones realizadas por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien ha dado por hecho que el calor obligará a suspender clases esta semana.

"Si la respuesta del Gobierno regional es suspender las clases porque dentro de las aulas no se puede estar, el propio PP está reconociendo que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que lleva años sin resolver", ha advertido la concejala socialista.

El pasado viernes, el Grupo Socialista realizó mediciones en el colegio Santa María de Gracia, donde varias aulas de la planta superior registraban temperaturas de entre 28 y 30 grados.

A estas mediciones se suman las quejas recibidas en los últimos días por situaciones similares en el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de Rincón de Seca, el CEIP de La Arboleja y el IES Marqués de los Vélez de El Palmar, todo ello "antes de que lleguen las temperaturas extremas que se prevén".

INSTALACIONES OBSOLETAS Y DESIGUALDAD ENTRE CENTROS

Nevado ha explicado que esta situación se produce en centros que carecen de aire acondicionado o disponen de instalaciones eléctricas que, por su antigüedad, no soportan la conexión de estos aparatos. "No hablamos de una incomodidad puntual, sino de un problema que afecta directamente a la salud de niños, niñas y docentes", ha señalado.

La concejala socialista ha insistido en que, ante la "falta de respuesta" del Gobierno regional y "la falta de mantenimiento" del Gobierno local, en muchos centros han sido las propias AMPAS las que durante años han pagado la instalación de aparatos de aire acondicionado.

Además, Nevado ha indicado que esta situación ha acabado generando una "desigualdad añadida" entre colegios, ya que hay centros que no cuentan con AMPA o en los que las circunstancias económicas de las familias impiden asumir ese gasto.

A ello se suman que algunas editoriales hayan llegado a ofrecer la instalación de equipos a cambio de que los centros elijan sus libros de texto. Una situación que, según la edil del PSOE, "evidencia hasta qué punto se ha normalizado un problema estructural que el PP debería haber resuelto hace años".

Nevado ha recalcado que el Grupo Socialista se ha visto obligado a acudir a la Inspección de Trabajo "ante la falta de soluciones y la gravedad de una situación que afecta a alumnado, docentes y trabajadores de los centros educativos".

Además, ha avanzado que también se lo trasladará a la propia Consejería y a la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia, al entender que "se están vulnerando las condiciones laborales de docentes y los derechos de la infancia".

"Que el propio consejero reconozca que el calor puede obligar a suspender clases esta semana confirma que no estamos ante casos aislados ni ante denuncias exageradas de las familias, sino ante un problema real que poner en riesgo la salud de quienes estudian y trabajan en los coles y que exige actuar de inmediato", ha asegurado.

En este contexto, ha subrayado que la educación pública "no puede seguir funcionando a base de parches, protocolos de emergencia y familias pagando lo que debería garantizar el PP".

"Murcia no puede aceptar que cada verano haya niños y niñas dando clase a más de 30 grados, docentes trabajando en estas condiciones y colegios obligados a suspender la actividad lectiva porque dentro de las aulas no se puede enseñar ni aprender en condiciones dignas", ha finalizado.