PSOE Murcia exige carriles exclusivos para el tranvibús y activar el anillo circular para reducir tráfico

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz - PSOE MURCIA

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, llevará al Pleno de este jueves una moción para que el tranvibús entre Murcia y La Arrixaca funcione con todas las características previstas para un Bus de Tránsito Rápido (BTR) y para activar el anillo circular incluido en el proyecto original financiado con fondos europeos.

Ruiz señala en su moción que el tranvibús "no cuenta con carriles exclusivos durante todo el recorrido, no tiene implantada la prioridad semafórica y las paradas no están adaptadas para que la propia infraestructura garantice la accesibilidad universal, por lo que no funciona como una auténtica línea BTR".

El portavoz socialista ha señalado que "no basta con llamar tranvibús a una línea si luego el autobús acaba atrapado en el mismo tráfico que los demás vehículos". En este sentido, ha afirmado que el servicio "debe responder al modelo para el que fue concebido y ofrecer una alternativa más rápida, fiable y accesible frente al coche".

Asimismo, Ruiz ha apuntado que los datos positivos de usuarios , puntualidad y satisfacción del tranvibús "refuerzan la necesidad de completar su implantación como una auténtica línea BTR".

EL ANILLO CIRCULAR

El portavoz socialista va a reclamar también la puesta en marcha del anillo circular previsto en el proyecto original que contemplaba 12,13 kilómetros y debía servir para conectar entre sí la red y otras infraestructuras de transporte.

"Tenemos una infraestructura pensada y financiada para mejorar el transporte público, facilitar la movilidad y reducir el tráfico urbano. No tiene ningún sentido dejar que el proyecto siga a medias", ha defendido.

Los socialista apuntado que "algunos de los tramos ya ejecutados se utilizan hoy como carril bus ordinario y el anillo circular nunca ha llegado a funcionar como tal". Por esto, Ginés Ruiz pedirá que se aproveche la infraestructura para mejorar la movilidad y aliviar el tráfico urbano.