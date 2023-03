El PSOE de Murcia ficha al exconcejal de Podemos Ginés Ruiz Maciá para las elecciones municipales del 28 de mayo

MURCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Murcia ha fichado a Ginés Ruiz Maciá, exconcejal de Podemos en el Ayuntamiento de la capital de la Región, para su proyecto político de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

El abogado y político murciano formará parte de las listas socialistas a estos comicios y "pondrá su experiencia y su valía al servicio de las vecinas y vecinos de Murcia", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

"Ginés ha demostrado como concejal su compromiso, su entrega y su valía para afrontar los problemas de nuestro municipio y de sus ciudadanas y ciudadanos", ha explicado el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano.

Además, el regidor ha puesto de relieve que ambos comparten "el mismo modelo de ciudad, más sostenible, más verde, más vertebrado y con menos desigualdades, y vamos a llevarlo a cabo".

El PSOE de Murcia ha dado a conocer este anuncio dos semanas después de que Ruiz Maciá hiciese pública su decisión de no agotar el mandato en el Consistorio, dejar el acta de edil y abandonar Podemos por diferencias con la dirección regional.

"Yo entré a un Podemos en el que cabía, con unas propuestas que son las que he defendido. Yo no me he movido", remarcó en su momento.