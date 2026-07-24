PSOE de Murcia lleva al Pleno la falta de fuentes públicas en una M que supera los 40 grados

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz - PSOE MURCIA

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, llevará al Pleno de la próxima semana una moción para exigir al Gobierno local que amplíe la red de fuentes públicas de agua potable, repare las que se encuentran fuera de servicio y corrija la información que ofrece la aplicación 'TuMurcia' para que solo incluya las que existen y funcionan.

La iniciativa plantea instalar más fuentes en plazas, parques y jardines, con diseños que garanticen la salubridad, sean accesibles para personas con movilidad reducida o diversidad funcional y eviten el despilfarro de agua mediante pulsadores.

Solo 91 fuentes operativas para casi medio millón de habitantes Ginés Ruiz ha citado un informe reciente elaborado por MurciaLab a partir de los datos publicados en 'TuMurcia'.

De las 211 fuentes de agua potable que figuran en la aplicación municipal, 30 no existen, 43 no funcionan y 47 son exclusivamente para mascotas.

"Solo 91 fuentes públicas están operativas para una población cercana al medio millón de habitantes. Eso significa que en Murcia hay una fuente pública de agua potable por cada 5.329 vecinos", ha señalado.

El portavoz socialista ha calificado esta proporción de "demencial" en un municipio que supera los 40 grados y soporta noches cada vez más cálidas, que afectan directamente a la salud y a la calidad de vida.

"Disponer de fuentes públicas de agua potable y mantenerlas en funcionamiento es algo irrenunciable en un municipio como Murcia", ha afirmado.

'TU MURCIA' NO REFLEJA EL ESTADO REAL DE LAS FUENTES

La moción reclama también que la información de 'TuMurcia' se revise y actualice de forma permanente. El Gobierno local anunció esta semana que la ciudadanía podrá utilizar la aplicación para localizar fuentes durante los episodios de calor, pero los datos de MurciaLab muestran que muchos de los puntos señalados no existen, están averiados o son exclusivamente para mascotas.

Por ello, el portavoz socialista pide que los vecinos puedan conocer en cada momento qué fuentes están realmente disponibles y operativas, en lugar de recibir una información que no se corresponde con la realidad.

El Grupo Socialista presentó hace dos años una moción para aumentar las fuentes de consumo humano en plazas, parques y jardines. El PP la rechazó y aprobó como alternativa continuar impulsando el Plan Alberca para convertir el agua en un elemento central de los parques y jardines.

En este sentido, Ginés Ruiz ha recordado que el PSOE pidió fuentes de agua potable para consumo humano y que el PP respondió hablando de fuentes ornamentales.

Desde entonces, el único avance anunciado ha sido la instalación de seis fuentes refrigeradas en distintos puntos del centro, mientras la situación, lejos de mejorar, ha empeorado.

El precedente de los semáforos Ginés Ruiz ha pedido al PP que no vuelva a rechazar una propuesta útil para recuperarla tiempo después y presentarla como propia, como ha ocurrido con la regulación de los semáforos.

En julio de 2025, el PSOE propuso reducir durante el verano el tiempo de espera de los peatones para evitar que permanecieran varios minutos expuestos a temperaturas extremas.

El PP rechazó la medida y, un año después, ha anunciado una reducción de hasta 24 segundos en cerca de medio centenar de cruces. "No me molesta que nos copien, ya lo han hecho con los cambiadores inclusivos, los refugios climáticos o las sombras en los colegios. Lo que me provoca es rabia, por el tiempo que se pierde mientras esas medidas, que benefician a la ciudadanía, no se aplican; y vergüenza de tener un Gobierno local que necesita un año y un comité de expertos para llegar a la misma conclusión que nosotros planteamos en julio pasado", ha afirmado.

Para terminar, el portavoz socialista ha afeado al PP que retrase la aplicación de medidas útiles para la ciudadanía por anteponer quién las propone a los beneficios que pueden aportar. "Murcia necesita un Gobierno con ideas propias, que sepa qué hacer y que anteponga el interés general a los cálculos partidistas", ha concluido.