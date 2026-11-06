El PSOE de Murcia reclama medidas para paliar los problemas de tráfico por las obras de colector central

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MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha mostrado su preocupación por la prolongación de las obras del colector central de Murcia y las molestias que estos supone para vecinos, comerciantes y conductores, después de que Aguas de Murcia haya anunciado que la finalización se retrasa otros dos meses, hasta marzo.

"Nadie cuestiona que estas obras sean necesarias, lo que nos preocupa es que Murcia lleva demasiado tiempo con atascos diarios, desvíos y molestias constantes, y los vecinos siguen sin tener claro cuándo van a poder recuperar la normalidad", ha afirmado el concejal, según han informado desde el partido.

El portavoz socialista ha puesto el foco en la necesidad de reorganizar el tráfico de una forma eficaz y restablecer líneas provisionales de transporte público.

El portavoz socialista ha señalado la necesidad de reorganizar la circulación, adaptar los semáforos, mejorar la señalización y facilitar que el tráfico pueda fluir por los recorridos alternativos, así como plantear nuevas opciones de transporte público para rebajar la presión.

Asimismo, Ruiz ha lamentado que las obras concluyan de manera definitiva en marzo. "No podemos estar pendientes del cielo para saber cuándo acabará una obra que lleva tantos meses condicionando la vida de la gente", ha manifestado Ruiz.

Al respecto, el portavoz del PSOE ha indicado que el Grupo Municipal Socialista advirtió en septiembre de las consecuencias del segundo hundimiento del colector, ocurrido en julio debido a las lluvias, y ha reclamado al Gobierno local que aclare qué garantías existen sobre los nuevos plazos y qué medidas adicionales van a adoptar para mejorar la circulación.

"Es lo mínimo que merecen los murcianos, información clara y soluciones eficaces que les permitan desplazarse con menos dificultades mientras continúan los trabajos", ha concluido.