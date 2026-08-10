El PSOE niega un recorte de 309 millones en Educación y acusa al PPRM de "mentir" sobre los fondos estatales

Viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Juan Andrés Torres - PSRM

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Juan Andrés Torres, ha acusado al PP de "mentir para intentar ocultar que al Gobierno de López Miras no le interesa la Educación pública" y ha rechazado que el Gobierno de España haya recortado 300 millones de euros destinados a Educación, como sostiene el Partido Popular.

Torres ha explicado que los 309 millones de euros a los que hace referencia el PP corresponden, según ha indicado, a créditos del servicio 50 del presupuesto del Ministerio de Educación vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que, ha señalado, "ya fueron invertidos en proyectos educativos durante el ejercicio 2023", según ha informado el PSRM.

"Estamos hablando de fondos que ya cumplieron su finalidad educativa en 2023 y han podido ser liberados para atender otras necesidades presupuestarias de la Administración General del Estado. Por tanto, decir que se han recortado 309 millones de euros de Educación es sencillamente falso", ha afirmado el dirigente socialista.

Frente a las críticas del PPRM, Torres ha cuestionado la gestión educativa del Gobierno regional y ha asegurado que el Ejecutivo de Fernando López Miras "solo ha sido capaz de ejecutar el 49% del presupuesto que él mismo había destinado a Educación".

En concreto, ha señalado que en 2025 la Consejería de Educación tenía presupuestados, según sus datos, 44.038.423 euros de inversión, de los que se habrían ejecutado 21.904.868,63 euros. "¿De qué financiación educativa habla el PP cuando el Gobierno regional es incapaz de ejecutar ni siquiera la mitad de los recursos que presupuesta?", ha preguntado.

El viceportavoz socialista también ha cuestionado el compromiso del PP con la Formación Profesional y las universidades públicas y ha preguntado "si tanto les preocupa la Educación y su financiación, ¿por qué no asistieron a la Conferencia Sectorial de Educación que convocó el Ministerio para distribuir más de 31 millones de euros destinados a Formación Profesional y a reforzar la Educación de 0 a 3 años?".

Según Torres, la ausencia del PP en esta conferencia habría impedido avanzar en la distribución de estos recursos para la Región de Murcia. Asimismo, ha asegurado que la falta de asistencia a la Conferencia General de Política Universitaria habría impedido avanzar en el reparto de cerca de 150 millones de euros destinados a reforzar las plantillas de las universidades públicas.

En el caso de la Región de Murcia, ha indicado que se trataría de "más de 5 millones de euros" que, según sus cálculos, permitirían a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena contratar a más de un centenar de profesores.

Torres ha acusado al PP de utilizar la financiación educativa como "arma política" y ha reclamado al Gobierno regional que gestione los recursos de los que dispone. "La ciudadanía de la Región no necesita excusas ni campañas de propaganda. Necesita un Gobierno que gestione, que asista a las reuniones donde se decide la financiación y que sea capaz de ejecutar los recursos que tiene a su disposición", ha concluido.