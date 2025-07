El PSOE pide a López Miras que condene las declaraciones de Antelo por las que le denunciaron en la Fiscalía

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López, ha enviado el apoyo del partido al vecino de Torre Pacheco que sufrió una agresión el pasado fin de semana mientras paseaba y ha condenado "la espiral de odio, racismo y xenofobia suscitada por los grupos de derecha y ultraderecha" tras esto.

Así, se ha manifestado la socialista en la manifestación convocada este lunes por la tarde en el centro de la ciudad de Murcia contra los altercados ocurridos en el municipio del campo de Cartagena.

"Eso no es la Región de Murcia y eso no es lo que queremos para ella", ha afirmado López, que ha pedido al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que condene las declaraciones del presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo "y no permita que el miércoles se aprueben los presupuestos de la vergüenza, xenófobos y racistas que no corresponden con la realidad de la Región".

Asimismo, ha reiterado el ofrecimiento de unos "presupuestos sin líneas rojas" del secretario general del partido en la Región, Francisco Lucas, "alejados de racismo, xenofobia y del recorte de derechos". "López Miras debe decidir si quiere estar en la radicalidad con la ultraderecha alentando manifestaciones de odio o quiere estar en la centralidad que le ha ofrecido el PSOE y que le volvemos a reiterar", ha concluido.