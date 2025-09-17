PSOE pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo las situaciones de altas temperaturas en las aulas

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional y secretario de Coordinación Ciudadana y Derechos Sociales del PSRM, Juan Andrés Torres, ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo "las situaciones de altas temperaturas en las aulas, ya que incumplen la normativa de seguridad laboral"

Así, ha denunciado que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, "no hace absolutamente nada e incumple el mandato de la Asamblea", ya que, sostiene, "situaciones como las que se dan en el IES Rey Carlos III de Águilas, que tienen que adelantar la salida de clase de sus alumnos debido a las altas temperaturas, no pueden darse ni un día más".

Torres ha recordado que la Asamblea Regional aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exigía la Consejería de Educación que aplicara medidas "urgentes e inmediatas" para climatizar las aulas de la Región y adecuar los sistemas eléctricos de los centros.

Sin embargo, lamenta, "el Gobierno regional ha tenido todo un verano para dar soluciones y no ha aplicado ninguna medida urgente que diera solución a este problema, que ya es estructural".

El diputado socialista ha denunciado que el curso escolar "ha comenzado de la misma forma que terminó el pasado curso. Por culpa del Gobierno regional, que es quien tiene las competencias, la comunidad educativa soporta temperaturas superiores a los 30º, incumpliendo la normativa de seguridad laboral, y los centros están tomando la decisión de tener que adelantar la salida de clases".

Además, Torres ha exigido a la Consejería de Educación que "dé una solución inmediata al problema del amianto, ya que hay centros educativos, como el CEIP San Cristóbal de Cartagena, que han tenido que suspender las clases porque no disponen de aulas, debido al retraso de las obras de retirada de amianto".

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha anunciado su portavoz, Carmina Fernández, ha registrado una interpelación en la Asamblea Regional en la que exige al consejero de Educación y FP que explique "por qué las obras de retirada de amianto en este centro, una semana después del inicio del curso escolar, no han finalizado, provocando que el centro permanezca cerrado y la Consejería haya decidido suspender las clases".

"No podemos consentir ni un día más que el Gobierno de López Miras ponga en riesgo la salud de los niños, y de la comunidad educativa en general. Por ello, desde el PSRM de Francisco Lucas, vamos a seguir denunciando estos episodios y exigiendo al Gobierno regional soluciones inmediatas", ha concluido.