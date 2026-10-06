El PSRM acusa al PPRM de "servirse de diputados tránsfugas" para evitar el debate sobre vivienda en la Asamblea

Archivo - El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Miguel Ortega - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ortega ha acusado al Partido Popular de "servirse de diputados tránsfugas para evitar que en la Asamblea Regional se hable de vivienda y de los diez años de fracaso del Gobierno de López Miras en esta materia".

Ortega se ha pronunciado así después de que la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, suspendiera la moción en pleno sobre ayudas directas para la compra de la primera vivienda habitual (MOCP-1188), formulada por el grupo parlamentario Socialista. La moción queda suspendida hasta que la solicitud de reconsideración ante la inadmisión de una enmieda quede resuelta definitivamente.

Según el PSRM, la iniciativa socialista reclamaba al Ejecutivo regional la puesta en marcha de ayudas autonómicas a la compra de vivienda. Según los cálculos de la formación, una partida de 30 millones de euros anuales permitiría conceder ayudas de unos 36.000 euros a más de 830 familias cada año y a más de 3.300 durante una legislatura.

"En 2025, más de 85.000 personas en la Región buscaron activamente una vivienda y no pudieron cambiarse de casa. No podemos decirles que esperen otros cuatro años mientras seguimos anunciando promociones", ha señalado Ortega.

El diputado socialista ha criticado asimismo la gestión de los fondos estatales destinados a vivienda y ha asegurado que el Ejecutivo regional recibió más de 22 millones de euros para construir cerca de 600 viviendas y que, al no ejecutar las actuaciones previstas dentro del plazo establecido ni de la prórroga concedida, tendrá que devolver esos fondos, según ha asegurado.

"No quieren que se hable de vivienda porque cuando se habla de vivienda hay que explicar por qué el Gobierno regional ha construido un total de cero viviendas públicas y por qué ha sido incapaz de ejecutar los fondos que tenía disponibles para poner viviendas asequibles a disposición de los murcianos", ha afirmado.

Ortega ha defendido que el problema de la vivienda "no es una cuestión de falta de recursos", sino de "prioridades y de gestión", y ha señalado que la concentración de la propiedad constituye otro de los problemas del mercado regional. En este sentido, ha indicado que 35.214 viviendas están en manos de 956 contribuyentes, según los datos que ha aportado.

El diputado socialista también ha aludido a la evolución de los precios y los salarios desde 2015, al señalar que, según sus datos, los salarios han aumentado un 28%, frente a un incremento del 80% en el precio de compra de la vivienda y del 87% en el alquiler.

"Esta es la realidad que tiene que afrontar una persona joven cuando intenta independizarse", ha señalado Ortega, quien ha reclamado al Gobierno regional que asuma su responsabilidad en materia de vivienda.

"Cuando hay que elegir entre vivienda o negocio, siempre eligen el negocio. Nosotros seguiremos peleando por la gente, por los jóvenes, por las familias y por el derecho a tener una vivienda", ha concluido.