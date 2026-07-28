El PSRM acusa a Salud de "improvisar" con la UME de Cieza

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cieza, Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres - PSRM-PSOE

CIEZA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El PSRM ha denunciado este martes que la Consejería de Salud utiliza la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) de Cieza para trasladar pacientes críticos desde el Hospital del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, al hospital de Lorca, una situación que, a su juicio, deja sin cobertura durante horas a municipios como Cieza, Abarán y Blanca.

Así lo ha manifestado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, en una comparecencia ante el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza junto al concejal socialista Antonio Ignacio Martínez-Real, donde ha acusado al Gobierno regional de gestionar la sanidad pública "improvisando, parcheando y poniendo en riesgo la vida de la gente".

Según Sánchez, cada traslado obliga a la UME a desplazarse desde Cieza hasta Caravaca y posteriormente a Lorca antes de regresar a su base, lo que, según ha afirmado, puede mantener al recurso fuera de su área de cobertura durante "cerca de cuatro horas".

En este sentido, la dirigente socialista ha cuestionado quién atiende una parada cardiorrespiratoria, un accidente grave o cualquier otra emergencia vital en Cieza, Abarán o Blanca mientras la ambulancia permanece realizando esos traslados.

Asimismo, ha asegurado que, según denuncian los propios profesionales sanitarios, esta situación se repite por segundo verano consecutivo y ha afirmado que, en lugar de reforzar los recursos, el Gobierno regional "ha respondido con silencio" y, presuntamente, con amenazas de sanción a quienes alertaban de esta situación.

Por ello, el PSOE ha exigido a la consejera de Salud que informe del número de traslados realizados con la UME de Cieza, del tiempo que permanece fuera de servicio en cada uno de ellos y del dispositivo que cubre las emergencias de la comarca durante esas ausencias.

Sánchez ha defendido que la sanidad pública "no puede funcionar enfrentando territorios" y ha reclamado una planificación que refuerce los recursos asistenciales sin detraer medios de otras áreas sanitarias.