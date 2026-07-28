Ruiz Jódar (PPRM): "La atención de Urgencias está plenamente cubierta las 24 horas del día en el Área IX de Salud"

Archivo - La diputada del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar - PP - Archivo

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia ha asegurado este martes que la atención de Urgencias "está plenamente cubierta las 24 horas del día" en el Área IX de Salud Vega Alta del Segura y ha acusado al PSOE de actuar con "oportunismo y demagogia" tras denunciar la utilización de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) de Cieza para trasladar pacientes críticos desde el Hospital del Noroeste.

La diputada regional 'popular' María del Carmen Ruiz Jódar ha respondido así a las críticas de los socialistas y ha defendido que el Área IX dispone de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y una UME con base en Cieza, además de otro SUAP en Abarán, "dotados de ambulancias de igual equipación y personal médico y de enfermería", según ha informado el PPRM.

A estos recursos, según ha añadido, se suma el Punto de Atención Continuada con base en Blanca, por lo que ha insistido en que la atención urgente permanece garantizada durante las 24 horas.

Asimismo, Ruiz Jódar ha recordado que el Gobierno regional invertirá 3,7 millones de euros en la reforma y ampliación del Servicio de Urgencias y del Archivo del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza.

La parlamentaria del PP ha señalado que esta actuación se añade a otras mejoras ejecutadas en los últimos años, entre las que ha citado la creación de un quirófano para cirugía menor ambulatoria, la implantación de un programa para que pacientes oncológicos reciban tratamiento y revisiones en el propio hospital y la modernización de la Farmacia Hospitalaria.

Por último, Ruiz Jódar ha defendido que el Ejecutivo autonómico "sigue facilitando y acercando la atención sanitaria a los ciudadanos" frente al "oportunismo y la demagogia del PSOE".