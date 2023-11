PSRM: "Bernabé no es un interlocutor válido, solo se le conoce por mandar apalear a los vecinos de Murcia"

Recuerda que el PP "nunca quiso hacer el soterramiento del AVE a su paso por Murcia"



MURCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que el senador del PP, Francisco Bernabé, "no es un interlocutor válido, ya que solo se le conoce por mandar apalear y golpear a los vecinos y vecinas de Murcia cuando se manifestaban para pedir el soterramiento".

Lucas ha contestado de esta forma a Bernabé, quien ha afirmado este viernes que "el nombramiento del nuevo ministro de Transportes", Óscar Puente, "sólo genera pesimismo", porque "es un enemigo frontal de los soterramientos y aquí tenemos aún pendientes los de Murcia, Lorca y Cartagena".

A juicio de Lucas, "hay que tener mucha cara para ponerse delante de una cámara y repetir una mentira tras otra sin inmutarse. El PP primero utilizó a Bernabé de matón de patio y ahora lo utiliza porque es el único que se presta para hacer el ridículo".

Lucas ha recordado que el Partido Popular "nunca quiso hacer el soterramiento del AVE a su paso por Murcia" y que, cuando gobernaba en España, "tenía las infraestructuras de la Región totalmente abandonadas".

Además, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho una inversión histórica en la Región para modernizar toda nuestra red de ferrocarril". "Todos los ciudadanos y ciudadanas pueden ver con sus propios ojos cómo avanzan las obras en diversos puntos de la Región", ha apostillado.

"Estamos cumpliendo nuestros compromisos con hechos", según Lucas, quien ha ensalzado que "hemos hecho realidad el primer paso, traer el AVE soterrado a Murcia, tal y como demandaba la ciudadanía".

Ha destacado que "todos los tramos de la línea entre Murcia y Lorca están adjudicados y la conexión con Cartagena sigue avanzando", mientras que el soterramiento de Lorca "está en proceso de adjudicación y en las próximas semanas se va a sacar a concurso la redacción del proyecto de la entrada a Cartagena".

Lucas ha asegurado que la investidura de Pedro Sánchez "garantiza que siga avanzando la renovación de la red de ferrocarril y el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Región, para lo que ha destinado más de 3.000 millones de euros".

En este sentido, ha indicado que la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "permitirá llevar la Alta Velocidad a Lorca y Cartagena, así como terminar el Corredor Mediterráneo dentro de los plazos previstos, lo que supondrá un hito histórico en la Región".

Respecto a las actuaciones en el tramo Murcia-Cartagena, el diputado socialista ha señalado que el subtramo Riquelme-Torre Pacheco "está ejecutándose y el proceso de adjudicación del subtramo Torre Pacheco-Cartagena comenzará en las próximas semanas".

Finalmente, Lucas ha remarcado que "en las próximas semanas se va a sacar a concurso la redacción del proyecto de la conexión del 'bypass' de Beniel y la entrada de la Alta Velocidad en Cartagena, ya que se ha aprobado el trazado con el Ayuntamiento hace pocas semanas".

En cuanto a carreteras, ha comentado que las obras del Arco Noroeste "ya están muy avanzadas"; el tramo de la A-33, la autovía del Altiplano, entre Yecla y Caudete, "será inaugurado antes de final de año"; "ya hay tramos adjudicados del tercer carril de la A-7, y respecto a la autovía del Bancal, hay un convenio firmado que el Gobierno de López Miras está incumpliendo".

"No han justificado el dinero que le entregó el Gobierno de España y, mientras no lo hagan, no le enviarán más", ha apostillado.