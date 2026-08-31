El PSRM critica que unos 2.000 alumnos empezarán el curso en barracones: "Es el resultado de 30 años de gobierno del PP"

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Juan Andrés Torres - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Juan Andrés Torres, ha denunciado este lunes que unos 2.000 alumnos comenzarán el nuevo curso escolar en barracones en la Región de Murcia, una situación que ha considerado "la verdadera fotografía de la educación pública y el resultado de 30 años de gobierno del PP".

A esto, Torres ha sumado la falta de climatización en las aulas y la presencia de amianto en los centros educativos. Según el diputado socialista, "no es un problema de dinero, es un problema de gestión" por parte del Ejecutivo autonómico, al asegurar que se trata de "deberes que este Gobierno lleva años suspendiendo".

En este sentido, el parlamentario del PSRM ha preguntado al Gobierno regional qué uso dará a los 53 millones de euros transferidos por el Estado para la climatización de edificios públicos con prioridad en los colegios, según ha afirmado el partido en un comunicado.

"¿Ha planificado ya qué aulas, qué colegios e institutos se van a climatizar? ¿O los va a usar para renovar los aires acondicionados de los despachos de sus consejeros?", ha cuestionado.

El viceportavoz socialista ha puesto el foco en la gestión económica y ha subrayado que el Ejecutivo regional "solo es capaz de ejecutar alrededor del 49 por ciento de lo que presupuesta". Además, ha remarcado que la Consejería de Educación solo ha ejecutado el 50% del plan de retirada de amianto, una medida subvencionada por el Estado cuyo plazo finaliza en 2027.

En relación con los anuncios sobre la gratuidad del ciclo de 0 a 3 años y el aumento de la oferta en Formación Profesional, Torres ha afirmado que ambas actuaciones "están financiadas con fondos aportados por el Gobierno de España", por lo que ha reprochado al Gobierno regional que intente "apropiarse políticamente de esos avances".

Asimismo, ha advertido de que esta situación se produce en una de las comunidades "con mayores tasas de pobreza infantil". Torres ha criticado que la Región mantenga un número "insuficiente de becas comedor" y ha denunciado que el Gobierno regional "va a dejar tiradas a miles de familias que necesitan esta ayuda" al no adaptar los requisitos de acceso.

Para concluir, el dirigente socialista ha reclamado al Ejecutivo autonómico "menos propaganda y más gestión" y ha insistido en que "después de nueve años, López Miras ya no puede seguir suspendiendo las mismas asignaturas".