PSRM: "Cuando las cosas van bien, aunque no haya tenido nada que ver, López Miras se apunta el tanto"

El PSOE reitera su ofrecimiento para llegar a un acuerdo en vivienda centrado en reducir precios

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha señalado que los datos del paro conocidos hoy "son claros y reconocidos a nivel mundial, España es un ejemplo de crecimiento y los datos de empleo demuestran la tendencia desde hace meses, cerró 2025 con la tasa de paro más baja desde el año 2008. Mientras que en la Región el paro creció más que en el resto de España".

Por esto, ha pedido al Partido Popular de López Miras "que deje de mentir y manipular, y se ponga a trabajar en resolver los problemas que tiene la Región de Murcia", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Ya está bien. Cuando las cosas van bien, cuando los datos son favorables, aunque no haya tenido nada que ver, López Miras se apunta el tanto. Y, cuando las cosas van mal en la Región por la inacción del Gobierno regional, la culpa siempre es de Pedro Sánchez", ha declarado.

"Si el PP habla de rigor y datos ciertos, debería darle vergüenza a López Miras el Plan Industrial que presentó ayer, una fantasía que nadie puede creerse ni tampoco los supuestos empleos que dice que creará mientras no hay alternativa al cierre de Sabic, ni la cifra de millones que dice que invertirá en una Región con una deuda y un déficit escandaloso", ha señalado la portavoz socialista.

"El PP sabe que España, gracias a las políticas de este Gobierno, especialmente a raíz de la última reforma laboral, es un motor de creación de empleo a un ritmo muy superior al de otras economías europeas y del mundo. Entendemos que el PP no quiera reconocer los méritos de este Gobierno, pero no vamos a permitir que mientan y engañen a la ciudadanía. Que dejen ya de mentir, de manipular, de decir tonterías, y que se pongan a trabajar para resolver los problemas reales de la Región", ha concluido.