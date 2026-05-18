El PSRM denuncia las altas temperaturas en las aulas de los colegios de la Región y pide su climatización

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Juan Andrés Torres, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Riuz Maciá - PSRM-PSOE

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Juan Andrés Torres, ha denunciado que el Gobierno regional está "poniendo en peligro la salud del alumnado y los docentes en la Región de Murcia" por el "abandono de los recursos públicos de la Educación Pública y la falta de responsabilidad".

"Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que, cuando llegan estas fechas, los alumnos tengan que soportar temperaturas extremas en las aulas, y que el PP no haga absolutamente nada. Pero esto no es normal ni se puede normalizar", ha declarado en la rueda de prensa que ha ofrecido acompañado del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ginés Ruiz, según han informado desde el partido.

Torres ha señalado que la normativa en seguridad laboral indica, "que no se puede dar clase a una temperatura superior a 27 grados centígrados, temperaturas que se superan ampliamente en los colegios de la Región de Murcia mientras el Gobierno regional mira a otro lado".

El socialista considera que la solución "no es adelantar la salida de clase", sino en que "López Miras asuma sus competencias, climatice los centros e invierta en mejorar sus infraestructuras".

Torres ha criticado que "mientras existen centros en nuestra Región que presentan goteras, aulas sin climatizar, sin accesibilidad o más de 2.000 alumnos dando clase en barracones, López Miras deja sin ejecutar 21 millones de euros para solucionar estos problemas".

"López Miras no es capaz de ejecutar ni la mitad de lo que presupuesta para mejorar los centros educativos. Esto es otro claro ejemplo de su abandono a la educación pública", ha añadido.

Por otra parte, ha apuntado que el plan para retirar el amianto, financiado por parte del Gobierno con fondos europeos, "apenas se ha ejecutado en un 50%".

Finalmente, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "asuma su responsabilidad, gestione sus competencias y que se ponga a trabajar, desde ya, por mejorar los centros educativos públicos de nuestra Región".

"La irresponsabilidad y la inacción de López Miras está poniendo en riesgo la salud y la seguridad de la comunidad educativa y su abandono está poniendo en riesgo el futuro de nuestra Región", ha concluido el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

RUIZ MACIÁ DENUNCIA TEMPERATURAS "PROHIBIDAS POR LEY"

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha denunciado que "la comunidad escolar está soportando temperaturas que están prohibidas por la ley y parece que no pasa nada. No sé en qué manual pone que a los críos no les afecta el calor, pero en Murcia tenemos niños a más de 30 grados dentro de un aula y eso no puede normalizarse", ha asegurado.

Al respecto, Ginés Ruiz ha señalado que, salvo una decena de centros construidos a partir de los años 2000, la mayoría de colegios públicos del municipio son de finales de los 70 u 80 y no tienen instalación de aire acondicionado. "En estos momentos, los aparatos que hay los han pagado las familias a través de las AMPAs", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que el PP en el Ayuntamiento de Murcia rechazara la iniciativa socialista para incorporar estos equipos al patrimonio municipal y asumir su mantenimiento. "Ni siquiera quieren hacerse cargo de unos aparatos que han tenido que pagar los padres y madres por la absoluta falta de respuesta del PP", ha lamentado.

Asimismo, el portavoz socialista ha afirmado que los colegios cuentan con pizarras digitales y robóticas de 2026 "pero con instalaciones eléctricas de 1980 que no soportan ni encender los aparatos de aire", ha explicado. "Las familias han pagado los aires acondicionados y ahora resulta que ni siquiera pueden enchufarlos porque tanto Ayuntamiento como Comunidad Autónoma llevan meses tirándose la pelota", ha añadido.

Además, Ginés Ruiz ha criticado la propuesta de Educación de terminar de que los alumnos salgan antes de clase ante las altas temperaturas. "Fomentan el absentismo escolar porque son incapaces de garantizar unas condiciones dignas en las aulas", ha denunciado el portavoz socialista, quien ha añadido que "en un municipio amigo de la infancia no se puede obligar a las familias a elegir entre que sus hijos se cuezan en clase o llevárselos a casa".

Para finalizar, el portavoz del PSOE en el Consistorio murciano ha reivindicado el Plan Sombra impulsado durante el Gobierno Socialista de José Antonio Serrano. "Después de treinta años de abandono por parte del PP, los colegios públicos empezaron a tener sombra porque el PSOE hizo los proyectos, priorizó las actuaciones y dejó los fondos preparados", ha subrayado, añadiendo que "si hoy hay cerca de 70 centros públicos del municipio con espacios de sombra no es gracias al Partido Popular, sino a la presión de las familias, las AMPAS, los equipos directivos y al trabajo del Partido Socialista", ha concluido.