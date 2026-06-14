El PSRM destaca que la Región "será la más beneficiada en la convocatoria histórica de plazas judiciales"

Archivo - PSOE cifra en más de 100 millones la inversión estatal en Justicia y exige al PP que "deje de poner palos en las ruedas" - PSOE - Archivo

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE, Joaquín Martínez, ha asegurado que la Región de Murcia "será la comunidad más beneficiada por la convocatoria histórica de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, de las que 19 corresponden a esta comunidad, lo que supone un aumento del 11,2 por ciento de su planta judicial, la mayor ampliación en un solo año y una cifra superior a la suma de las creadas en los últimos diez años".

Martínez ha hecho estas declaraciones en respuesta a la 'popular' Miriam Guardiola, y ha afirmado que lo que tiene que hacer el Partido Popular "es centrarse gobernar de una vez, en vez de hacer oposición al Gobierno de España con mentiras, solo para intentar tapar la trama de las prótesis, el calor en las aulas, las listas de espera interminables y todos los problemas que tiene la Región, a la que López Miras la tiene abandonada".

En este sentido, ha señalado que "hablar de colapso de la Justicia mientras se está impulsando la mayor transformación del sistema judicial en décadas no refleja la realidad de las reformas que están en marcha. "El Gobierno de España está desarrollando una profunda modernización de la Administración de Justicia, con nuevas inversiones, digitalización, creación de los Tribunales de Instancia y refuerzo de los medios personales y materiales".

"Somos conscientes de que existen deficiencias acumuladas durante años y retrasos que deben seguir corrigiéndose, pero la respuesta no puede ser el alarmismo. La respuesta es más inversión, más profesionales y más modernización para ofrecer una Justicia más ágil, cercana y eficaz para todos los ciudadanos", ha añadido.

El diputado socialista ha remarcado que el Gobierno de España mantiene "un compromiso incuestionable con la modernización de la Justicia en la Región de Murcia a través de una inversión prevista que supera los cien millones de euros, con varios proyectos en marcha en distintos municipios de la comunidad, la mayor apuesta estatal realizada hasta ahora en este ámbito en la Región".

Al hilo, ha explicado que las nuevas plazas judiciales se destinarán a reforzar los tribunales de instancia y órganos colegiados. En concreto, tres se incorporarán a la Audiencia Provincial de Murcia, mientras que el resto apoyará a los tribunales de instancia de partidos judiciales como Murcia capital, Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Totana, entre otros.

Esta medida forma parte de un plan estatal que prevé la creación de 500 nuevas plazas judiciales en 2026, también un récord histórico. Esta cifra supera igualmente el total de plazas creadas en la última década y ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que implanta un nuevo modelo organizativo.

Martínez ha detallado que el Gobierno de España creará 200 nuevas plazas de fiscales, la mayor ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal en la historia. En el caso de la Región de Murcia, la comunidad más beneficiada, se crearán siete nuevas plazas fiscales, lo que representa un aumento del 9,72 por ciento de su plantilla actual.

"Nunca antes ha habido mayor creación de jueces y fiscales que con este Gobierno, en esta legislatura y en este año 2026. Exigimos al Partido Popular que deje de mentir y se ocupe de la Región de una vez", ha concluido.