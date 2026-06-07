PSRM exige al Gobierno de López Miras que aclare la situación de los libros de texto de 3º de Primaria

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MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la Región de Murcia ha exigido al Gobierno de López Miras que aclare de inmediato la situación de los libros de texto de 3º de Primaria. El secretario de Educación del PSRM-PSOE, Antonio José Candel, ha explicado que es urgente que la Consejería de Educación publique las instrucciones relativas a los cambios previstos en estos libros de texto para el próximo curso escolar.

"Es inadmisible que, una vez transcurrida la primera semana de junio y a escasas semanas de finalizar el curso, las familias, los equipos directivos, el profesorado y los libreros continúen sin disponer de una información esencial para organizar con normalidad el inicio del próximo año académico", ha destacado.

En este sentido, Candel ha advertido de que "esta falta de planificación está generando una creciente incertidumbre en toda la comunidad educativa. Por un lado, las familias desconocen qué materiales deberán adquirir o solicitar a través de los programas de gratuidad y, por otro, los centros educativos no pueden culminar adecuadamente su organización interna y trasladar instrucciones claras a madres y padres".

"Además, las librerías y establecimientos especializados, que afrontan en estas fechas uno de los periodos de mayor actividad del año, ven dificultada su capacidad de previsión y gestión de pedidos", ha apuntado. "Sin duda, este es otro ejemplo más del abandono de López Miras a la comunidad educativa y de su nefasta gestión, que tanto daño hace", ha añadido.

Al respecto, el socialista ha señalado que la educación requiere "de una gestión seria, responsable y basada en la anticipación". "No es aceptable que quienes deben preparar el próximo curso sigan esperando unas directrices que deberían haberse comunicado con suficiente antelación. La improvisación del Gobierno regional vuelve a trasladar la incertidumbre a las familias y a los profesionales del sector educativo".

Al hilo, ha recordado que la planificación del curso escolar es una obligación de la administración educativa y que cualquier modificación relacionada con los materiales curriculares debe notificarse con tiempo suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar perjuicios económicos y organizativos.

"Las familias merecen poder organizarse; los centros educativos necesitan planificar con rigor; y los libreros requieren información precisa para desarrollar su trabajo. Gestionar la educación pública también significa ofrecer respuestas a tiempo y actuar con previsión", ha subrayado.

Finalmente, Candel ha asegurado que el PSRM-PSOE seguirá defendiendo una educación pública de calidad, basada en la planificación, el diálogo con la comunidad educativa y el compromiso con las necesidades reales de las familias de la Región de Murcia.