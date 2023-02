El PSRM gobernará "para la gente" liderando el progreso en Cartagena y la Región de Murcia

MURCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 simpatizantes y militantes del PSOE de la Región de Murcia llenan el Club Náutico de Los Nietos en el Día de la Rosa, convocado por el PSOE de Cartagena. El secretario de Organización de la CEF del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general del PSOE en la Región, Pepe Vélez, han arropado a Manuel Torres, líder de los socialistas en la ciudad portuaria y candidato a la alcaldía del municipio.

Santos Cerdán ha aprovechado también para mostrar su apoyo a Pepe Vélez. "La ciudadanía de la Región de Murcia tiene la oportunidad el próximo 28 de mayo de votar a una persona honesta, seria, creíble, que va a defender los intereses de la Región de Murcia como nadie".

Respecto al Mar Menor ha lamentado "el abandono perpetrado" por el PP, por los presidentes de la Región y ha asegurado que el PSOE, desde el Gobierno de España, está protegiendo la laguna sin manipulaciones ni mentiras que es lo que hace el PP.

Por otro lado, ha insistido en que "ya va siendo hora de regenerar las instituciones de la Región de Murcia. 28 años son muchos años. No tienen cultura democrática y, de hecho, me ha sorprendido escuchar al director del CEMOP decir que, con dos encuestas más no harían falta elecciones. Así es como entiende la democracia el PP, utilizando las instituciones como han hecho con el CEMOP".

Sobre el agua, Cerdán ha manifestado la necesidad de agua para siempre en la Región: "El Gobierno de España está invirtiendo 1.100 millones de euros en la Región, en concreto, 600 millones para interconectar desaladoras, instalar parques fotovoltaicos para que sea rentable y, mientras tanto, está financiando parcialmente los costes de la energía en plantas desaladoras".

"Eso sí es agua para siempre. ¿O hacemos como con el Mar Menor, mirar para otro lado y, ahora, encontrarnos con cómo está? Podemos hacer como el PP, engañar a la ciudadanía o decir la verdad, que es lo que hace el PSOE", ha manifestado.

"A PARTIR DE MAYO TENDREMOS UN GOBIERNO SERIO"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la Comunidad, Pepe Vélez, ha mostrado su apoyo a Manuel Torres asegurando que, el PSOE de Cartagena es el único que defiende un municipio en el que todos tengan las mismas oportunidades, "una Cartagena más justa, más libre, más sostenible y menos desigual y sé que será una de tus prioridades".

Sobre el Mar Menor, Vélez ha aclarado las noticias sobre el supuesto desvío de fondos destinados a la recuperación de la laguna a Sevilla: "¿Cómo tienen tan poca vergüenza? La única verdad es que el Gobierno de España es el único que está actuando para resolver en origen los problemas de la laguna".

Además, ha recordado que "el PSOE, a través del Gobierno de España, está realizando la mayor inversión de todo el país en un ecosistema. Concretamente, cerca de 500 millones de euros, de los que, en menos de un año ya se han ejecutado más de 49 millones y comprometido el gasto de otros 106 millones. A esto hay que sumarle la inversión que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado para este año, 148,75 millones de euros para la recuperación del Mar Menor".

Vélez ha asegurado que López Miras ha dejado sin ejecutar más de 120 millones de euros, presupuestados en los últimos tres años para el Mar Menor: "¿Dónde está ese dinero?", se ha preguntado y ha afirmado que "López Miras no se toma en serio el Mar Menor ni a Cartagena ni a la Región de Murcia".

Sobre las necesidades de Cartagena, ha subrayado que se están desbloqueando infraestructuras clave para Cartagena y la Región, como la ZAL de Los Camachos, que si avanza es solo por el compromiso del Gobierno de España. "Mientras, López Miras sigue sin poner ni un solo euro en los presupuestos regionales ni para comprar más suelo ni para urbanizar y poner en valor los terrenos", ha explicado.

"Nos tomamos en serio el futuro de Cartagena, avanzando para conectar lo antes posible el municipio a la alta velocidad y el Corredor Mediterráneo, concretando su integración en la ciudad y adjudicando las primeras obras de construcción de los tramos entre Murcia y Cartagena", ha indicado, y ha añadido que "donde antes solo había palabras, ahora hay proyectos y obras".

"La Región necesita un gobierno serio y ese es mi compromiso. Un pacto social para gobernar escuchando a la gente, para gobernar con la gente. Un gobierno regional que trabaje para resolver los problemas reales de la gente y se preocupe, de manera especial, de las personas que más lo necesitan", ha aseverado y ha concluido asegurando que, "a partir de mayo tendremos un gobierno serio para solucionar los problemas de nuestra Región".

"GOBERNAREMOS CARTAGENA PARA TRANSFORMARLA DE UNA MANERA JUSTA"

"Hemos venido al Mar Menor para denunciar por enésima vez lo que 28 años de gobiernos del PP han hecho con el Mar Menor, con la joya de nuestro patrimonio natural", ha señalado Manuel Torres, y ha añadido que "los vecinos y vecinas de los pueblos de nuestro litoral son los que han sufrido el abandono y el desprecio del gobierno municipal de Arroyo y sus socios y socias".

A continuación, ha asegurado que, a estos vecinos y vecinas, se les ha negado infraestructuras básicas como el transporte público, los recortes en servicios sanitarios, la falta de limpieza y la ausencia de parques o infraestructuras sociales.

"Hemos sufrido 20 años de gobiernos absolutísimos del PP, la superioridad de quien se creía siempre en posesión de la verdad, el cabreo de quienes buscan el enfrentamiento como única forma de sobrevivir y, ahora, la prepotencia de Arroyo, que consiente el deterioro de servicios públicos y presuntas tramas corruptas del PP que machacan a esta ciudad. Es lo que ha hecho Noelia Arroyo, pasearse al lado de Yolanda Muñoz, mientras saqueaban el puerto de Cartagena", ha insistido.

"A algunos, la prepotencia y los humos se los van a bajar los ciudadanos el próximo 28 de mayo", y ha reiterado que "los socialistas gobernaremos para la gente liderando el progreso".

Torres ha recalcado que la regeneración pasa por mandar a la oposición al PP. Gobernaremos Cartagena para transformarla de una manera justa y democrática. "Vamos a ordenar la transformación urbana tan necesaria en Cartagena y que llegue a todos y todas, vamos a elaborar un plan de movilidad urbana que potencie el transporte público y ofrezca soluciones viables para hacer de Cartagena una ciudad accesible y amable", ha indicado.

"El PSOE es la única opción para lograr un cambio real y progresista en Cartagena, frente a quienes les da igual la izquierda que la derecha porque, en realidad, representan a los mismos de siempre", ha concluido.