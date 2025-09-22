PSRM: "Es una irresponsabilidad del PP lanzar mensajes de miedo e incertidumbre" a víctimas de violencia de género

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE, Irene Jódar, ha criticado este lunes la "irresponsabilidad" del PP por "dedicarse desde hace varios días a lanzar mensajes de miedo e incertidumbre a las miles de mujeres que viven en nuestro país aterrorizadas por la violencia de género", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El PP sabe que las pulseras de alejamiento han funcionado siempre, sin embargo, les han dicho a las mujeres que están en peligro y, lo que es aún más grave, que no pueden fiarse del sistema. Juegan con el miedo de las víctimas de violencia de género. Es intolerable", ha declarado.

Para Jódar, "la estrategia de comunicación del Partido Popular, basada en la difusión de bulos, es aún más dolorosa en la Región de Murcia, una de las comunidades autónomas, con mayor número de denuncias por violencia machista".

En este sentido, ha manifestado que "es una muestra más de la habitual hipocresía del PP de López Miras que ha aprobado unos presupuestos autonómicos con Vox, un partido que niega la violencia de género", ha destacado la diputada socialista".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" de las mujeres al afirmar que "las pulseras funcionan y el sistema de seguimiento telemático de agresores de violencia de género se encuentra plenamente operativo". "De hecho, en ningún momento dejaron de funcionar y ninguna mujer ha estado desprotegida ni con el sistema anterior ni en la actualidad", ha agregado.

La dirigente socialista ha remarcado que "frente a quienes niegan la violencia machista, los diferentes Gobiernos del PSOE siempre se han preocupado por la protección de las víctimas". A este respecto, ha citado el sistema COMETA, creado en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, que protege actualmente a más de 4.500 mujeres que tienen el dispositivo activado y controla a más de 4.000 agresores.

"La sala Cometa está activa 24/7 y, si un dispositivo falla o el agresor se lo quita se avisa de inmediato a la víctima y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha explicado Jódar, que ha insistido en que "pese a los mensajes difundidos por el PP, lo cierto es que los dispositivos han funcionado correctamente, avisando a las víctimas siempre que estaban en peligro".

Al hilo, ha subrayado que "sólo se registraron algunas incidencias puntuales en el proceso de migración de datos históricos con el cambio de adjudicataria que no llegaron a los juzgados en plazo, pero que, finalmente, fueron recuperados".

"Ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada en 2022, 2023 y 2024. Los dispositivos no se compran en AliExpress, eso es otro bulo del PP, ni cuestan 150 euros. Un proveedor español certificado es el encargado y no se han producido excarcelaciones por fallos del sistema", ha puntualizado la diputada del PSOE.

A esto, ha añadido que "las incidencias no afectaron a la seguridad de las mujeres víctimas de violencia machista, que han estado protegidas en todo momento, según datos de la Fiscalía", que señaló en un informe que "el problema quedó resuelto a finales de 2024 y en 2025 no ha habido incidencias".

"Frente a quienes niegan la violencia machista, difunden bulos maliciosos o denigran el feminismo, la diputada socialista en el Congreso ha puesto en valor la reciente creación por parte del PSRM de Francisco Lucas del Consejo Asesor de Igualdad que tiene como objetivo reforzar la defensa de la convivencia y la igualdad de género, amenazadas por los pactos de PP y Vox", ha dicho Jódar.

Por último, la parlamentaria socialista ha insistido en que se trata de "una muestra más del trabajo que realiza el PSRM-PSOE en pro de la igualdad y de la protección de las víctimas de violencia de género y d nuestro compromiso con el feminismo real, no como el PP que se dedica a mentir y a difundir bulos".